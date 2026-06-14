Спектакль для Запада или реальный диалог? Богатырев оценил инициативу Макрона в отношении Китая
Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю помогли гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.
Игорь Позняк, ведущий:
Говоря о всех инициативах Макрона, в этой ситуации и инициативе связаться (пока по видеосвязи, но все же наладить диалог) с Китаем и пригласить на саммит представителей других государств, в том числе из Ближнего Востока. Быть может, Макрон действительно пытается геополитически здраво склеить трещащую по швам тарелку?
Алексей Богатырев, директор аналитического центра (Россия):
Если бы Макрон захотел эту тарелочку собрать в единое блюдо, с которого, по крайней мере, было бы не стыдно кормить гостей, он бы на самом деле пришел к другой мысли. В первую очередь, вспомнив об этом на встрече, когда происходила первоначальная договоренность Украины, Германии, Франции с главой Евросоюза. Они же определились, что их задача – защищать тот план, который они видят единственным реалистичным по отношению с Россией. А Россия все-таки – это Союзное государство с Беларусью, и чем более это Союзное государство крепкое, тем меньше шансов им преодолеть возможное сопротивление. А сопротивление идет и со стороны Китая, и со стороны Минска.
Формируется некий альянс, который еще подчеркивается далеко не этими странами, не только тремя странами. Не стоит забывать последний визит в КНДР главы Китая, не стоит забывать его заявления о том, что с КНДР у них выстраиваются стратегические отношения, как и у России. Не стоит забывать позицию Ирана, который не считает отныне США довлеющим игроком мирового порядка.
Алексей Богатырев:
Возвращаясь к метафорам, к тому же самому театру. Да, в театре шел спектакль, где играли актеры. Играющие актеры– это действительно Макрон, Трамп, та же самая Фон дер Ляйен – но этим актерам начали очень активно менять сценарий с определенного момента. Просто поменялись продюсеры. В момент прихода Трампа к власти продюсер поменялся, он внес изменение в прогнозируемую программу гастролей этого спектакля. И тут началось, мягко говоря, недопонимание: «Погодите, ну финансирование же шло согласно ранее назначенному плану! А теперь почему?..»
И это большая проблема для тех людей, которым попали на руки тексты совсем другого характера. И они понимают, что у кого-то роль становится меньше. Кому-то отдают роль, нагружая его больше и передавая ему больше финансирования.
Игорь Позняк:
А кому-то – просто массовка.
Алексей Богатырев:
Абсолютно верно.
Почему решения саммита G7 без России обречены на провал? Ответил Русакович.