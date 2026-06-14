Спектакль для Запада или реальный диалог? Богатырев оценил инициативу Макрона в отношении Китая

Игорь Позняк, ведущий: Говоря о всех инициативах Макрона, в этой ситуации и инициативе связаться (пока по видеосвязи, но все же наладить диалог) с Китаем и пригласить на саммит представителей других государств, в том числе из Ближнего Востока. Быть может, Макрон действительно пытается геополитически здраво склеить трещащую по швам тарелку?

Алексей Богатырев, директор аналитического центра (Россия):

Если бы Макрон захотел эту тарелочку собрать в единое блюдо, с которого, по крайней мере, было бы не стыдно кормить гостей, он бы на самом деле пришел к другой мысли. В первую очередь, вспомнив об этом на встрече, когда происходила первоначальная договоренность Украины, Германии, Франции с главой Евросоюза. Они же определились, что их задача – защищать тот план, который они видят единственным реалистичным по отношению с Россией. А Россия все-таки – это Союзное государство с Беларусью, и чем более это Союзное государство крепкое, тем меньше шансов им преодолеть возможное сопротивление. А сопротивление идет и со стороны Китая, и со стороны Минска.

Формируется некий альянс, который еще подчеркивается далеко не этими странами, не только тремя странами. Не стоит забывать последний визит в КНДР главы Китая, не стоит забывать его заявления о том, что с КНДР у них выстраиваются стратегические отношения, как и у России. Не стоит забывать позицию Ирана, который не считает отныне США довлеющим игроком мирового порядка.