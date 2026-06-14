«Цель – мировой рекорд». Прыгунья в высоту Карина Таранда и ее тренер в студии «Спорттаймера»

Новым рекордсменом мира в беге на 110 метров с барьерами стал 20-летний студент – американец Джа’Кобе Тарп. Он побил достижение, которое держалось почти 16 лет. Случилось это на соревнованиях Национальной ассоциации студенческого спорта.

Дистанцию спринтер преодолел за 12,75 сек. Случись это на чемпионате мира, то американцу составили бы конкуренцию и белорусы, и не только ему. К сожалению, наши представители – королевы спорта – пока в ожидании принятия решения о допуске к международным стартам. Тем не менее уже четвертый год кряду наши легкоатлеты бьют рекорды, растут и строят планы. Прыгунья в высоту Карина Таранда – чемпионка мира U20, участница Олимпийских игр. Высота в 2 метра уже ей покорялась, и не раз, но травмы и реабилитация иногда занимают немало времени. Спортсменка сегодня идет к своим вершинам и на последнем старте в Москве выполнила все установки тренера, бонус – бронза. Мы пригласили талантливую атлетку и ее коуча к нам в студию «Спорттаймера». А еще хочется сказать, что Карина Таранда – не только спортсмен национальной команды, она еще и работает в медицинском центре.

Карина Таранда, спортсменка национальной команды Беларуси по легкой атлетике:

Конечно, нелегко совмещать профессиональный спорт и мою работу, но я скорее так восстанавливаюсь. Валентин Курдюк, тренер-преподаватель РЦОП по легкой атлетике:

Надо же отвлекаться немножко. Юлия Силипицкая, ведущая:

В 17 лет она к вам пришла? Валентин Курдюк:

Да, в 17, но мы познакомились раньше. Я ее вызывал на просмотровые сборы. Юлия Силипицкая:

А почему вы ее вызывали? Я знаю, что вы по мальчикам больше как-то профилировались. Валентин Курдюк:

Ну, во-первых, было в ней что-то, чего у других нет. Импульсивность какая-то. Юлия Силипицкая:

Так это же наоборот, мне кажется, сложность для тренера – с импульсивным спортсменом работать. Валентин Курдюк:

Нет. Это у нас как раз очень важно. Кроме того, бежала быстро довольно-таки. Она и барьеры бегала. То есть я смотрел, что у нее качества очень хорошее. Юлия Силипицкая:

А почему ты в легкую атлетику все-таки пошла? У тебя такие длинные ножки. Почему не в модели?