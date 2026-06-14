Массовое отравление детей в Борисове – как реагирует Минздрав на подобные случаи? Пошаговый механизм

Алена Сырова, политический обозреватель СТВ: Конечно, вы в курсе, но на всякий случай. 2 и 3 июня в больницы Минской области поступили дети с симптомами, которые могли указывать на кишечную инфекцию. В течение двух часов с момента регистрации ситуации был установлен предполагаемый фактор передачи инфекции – кисломолочный продукт «Бифидин». В Минздраве рассказали о механизме реагирования на подобные случаи.

Инна Карабан, начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Беларуси:

В первые 24 часа после передачи организации здравоохранения экстренного извещения о случае инфекционного заболевания наши врачи-эпидемиологи начинают эпидемиологическое расследование.

В течение этих 24 часов они должны провести основные моменты этого расследования. Основными задачами, которые идут в эпидрасследовании, являются оценка ситуации на месте, на той территории, на которой произошло инфекционное заболевание, идет оперативная, ретроспективная оценка. Далее идет поиск источника инфекции. Это либо человек, либо животное. Идет расшифровка механизма передачи, то есть каким путем передается инфекция. Воздушно-капельный, контактно-бытовой или фекально-оральный. Лабораторные исследования планируются для проведения исследований, подтверждения нашего будущего эпиддиагноза.

И по результатам эпидрасследования устанавливается эпидемиологический диагноз, который показывает, из-за чего возникает инфекционное заболевание, какие пути и факторы передачи его, и дальнейшее направление деятельности, что нам необходимо сделать. Если есть какая-то связь с пищевой промышленностью или объектами общепита, то мы выходим на эти объекты и проводим там дальнейшее тоже эпидемиологическое расследование, но это уже идет оценка объекта полностью гигиеническая, эпидемиологическая, и там тоже проводятся лабораторные исследования.

По поводу пищевой промышленности, у нас на протяжении уже, наверное, лет 15 не было таких случаев, которые именно связаны с пищевой промышленностью.

Что касается общепита, то да, периодически где-то 1-2 групповые заболеваемости, которые связаны с общепитами, возникают. Точно так же возникают групповые заболеваемости в учреждениях образования. Это чаще всего вирусные инфекции, которые вызываются норовирусом, ротовирусом и так далее. Иногда бывали групповые заболевания, которые связаны с сальмонеллой.