Богатырев: ключевой экономический соперник G7 – БРИКС

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю помогли гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Алексей Богатырев, директор аналитического центра (Россия):

Несомненно, производственные и экономические показатели явно демонстрируют, что доля G7 в мировой экономике постепенно размывается. Размывается другими секторами. И самый ключевой их соперник экономический – это объединение БРИКС. При этом объединение БРИКС ни в коей мере не является объединением политизированно нацеленным против G7. Это объединение предусматривает в первую очередь конструктивные отношения.

Игорь Позняк:

Это кардинальное отличие, которое, возможно, в корне различает такие площадки, как G7, G20, с одной стороны, и ШОС и БРИКС – с другой.

Спектакль для Запада или реальный диалог? Богатырев оценил инициативу Макрона в отношении Китая.

Алексей Богатырев:

Приблизительно да. Это «против кого дружим, девочки». Это относительно G7. О G20 я бы уже так не сказал, там все-таки экономики гораздо больше, по сравнению с G7. Так вот «девочки» собираются на G7 именно дружить против.

Почему дружат против? Потому что в БРИКС ключевую роль играют те страны, которые на G7 не присутствуют. Их просто нет. Их мнения никто не хочет слушать. Там нет Китая, там нет России. При этом обсуждаются вопросы, так или иначе затрагивающие не просто страны G7, но они же привлекают к этому форуму такие объединения, как Международный банк, Банк развития Африки. Привлекают такие страны, как Кения, Бразилия, Индия.

Они, эти «девочки», опять собираются договориться, попытаться перетянуть эти страны в свой завуалированный клуб борьбы против всех. Этих людей, которых они там увидят, представляющих свои национальные экономики (не политику, а экономики), интересуют в первую очередь здравые отношения, равноправные отношения в предсказуемом мире.