«Построили за год». В Несвижском районе появилась современная ферма для коров

Новости Беларуси. В Минской области продолжается модернизация животноводческих объектов. Только в 2023 году в 14 районах построят комплексы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. По современным технологиям с высокопроизводительным стадом. Это проект, который позволит отойти от привязного содержания поголовья и улучшит результаты отрасли. Кстати, таких объектов будет не менее 20. Финансовую помощь на возвратной основе окажет Миноблисполком. Подробнее Мария Царикевич.

Хозяйство «17 сентября» расположено в Несвижском районе. Первоначально территория пашни составляла 300 гектаров. Сегодня в распоряжении 3 500. Специализируются на производстве мясо-молочной продукции и растениеводстве. Постоянно работают на перспективу и расширяют материально-техническую базу.

Мария Царикевич, корреспондент:

Вот это – новый животноводческий объект сельхозхозяйства. Построили за год. Сейчас здесь более 5 000 голов. Кстати, в следующем году еще один новый комплекс.