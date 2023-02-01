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«Построили за год». В Несвижском районе появилась современная ферма для коров

01 февраля 2023 15:05
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Новости Беларуси. В Минской области продолжается модернизация животноводческих объектов. Только в 2023 году в 14 районах построят комплексы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. По современным технологиям с высокопроизводительным стадом. Это проект, который позволит отойти от привязного содержания поголовья и улучшит результаты отрасли. Кстати, таких объектов будет не менее 20. Финансовую помощь на возвратной основе окажет Миноблисполком.  

Подробнее Мария Царикевич.  

«Построили за год». В Несвижском районе появилась современная ферма для коров-1

Хозяйство «17 сентября» расположено в Несвижском районе. Первоначально территория пашни составляла 300 гектаров. Сегодня в распоряжении 3 500. Специализируются на производстве мясо-молочной продукции и растениеводстве. Постоянно работают на перспективу и расширяют материально-техническую базу.  

«Построили за год». В Несвижском районе появилась современная ферма для коров-4

Мария Царикевич, корреспондент:  
Вот это – новый животноводческий объект сельхозхозяйства. Построили за год. Сейчас здесь более 5 000 голов. Кстати, в следующем году еще один новый комплекс.  

«Построили за год». В Несвижском районе появилась современная ферма для коров-7

Молочно-товарная ферма будет рассчитана на 800 коров. Сегодня «Высокая липа» – современный объект. Созданы все условия для животных. Здесь есть профилакторий для телят, коровник. Обеспечены кормовой базой: есть силосно-сенажные траншеи, производят корма.  

Подробности в видеоматериале.  

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# Сельское хозяйство # общество # Мария Царикевич # Артем Шестаперов # Светлана Каленик # Валерий Шимко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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