«Построили за год». В Несвижском районе появилась современная ферма для коров
Новости Беларуси. В Минской области продолжается модернизация животноводческих объектов. Только в 2023 году в 14 районах построят комплексы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. По современным технологиям с высокопроизводительным стадом. Это проект, который позволит отойти от привязного содержания поголовья и улучшит результаты отрасли. Кстати, таких объектов будет не менее 20. Финансовую помощь на возвратной основе окажет Миноблисполком.
Подробнее Мария Царикевич.
Хозяйство «17 сентября» расположено в Несвижском районе. Первоначально территория пашни составляла 300 гектаров. Сегодня в распоряжении 3 500. Специализируются на производстве мясо-молочной продукции и растениеводстве. Постоянно работают на перспективу и расширяют материально-техническую базу.
Мария Царикевич, корреспондент:
Вот это – новый животноводческий объект сельхозхозяйства. Построили за год. Сейчас здесь более 5 000 голов. Кстати, в следующем году еще один новый комплекс.
Молочно-товарная ферма будет рассчитана на 800 коров. Сегодня «Высокая липа» – современный объект. Созданы все условия для животных. Здесь есть профилакторий для телят, коровник. Обеспечены кормовой базой: есть силосно-сенажные траншеи, производят корма.
Подробности в видеоматериале.
Подписывайтесь на нас в Telegram!