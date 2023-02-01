Головченко в Нижнем Новгороде: «Я предлагаю организовать направление сюда делегаций наших станкостроителей»

Новости Беларуси. Сегодня в сотрудничестве Беларуси и Нижегородской области нет проблемных вопросов. Это подтвердил наш премьер-министр, который посещает этот российский регион, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В целом Роман Головченко назвал партнерские отношения в рамках Союзного государства органичными. Есть все предпосылки его развивать. Это касается не только торговли.

В последние годы сфера интересов взаимодействия заметно расширилась. Яркий пример – атомная энергетика. Порядка 20 компаний из российского региона задействованы в строительстве БелАЭС. В свою очередь белорусский производственный сектор продолжает поставки оборудования, автомобилей, дорожной, коммунальной и сельхозтехники в различные российские регионы. Там пользуется спросом и наше продовольствие. Впрочем, еще остались сферы, открытые для более тесного взаимодействия.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

С учетом тех задач, которые стоят перед промышленностью Российской Федерации по многократному увеличению объема выпуска продукции различного назначения, белорусские станкостроительные предприятия обладают необходимыми заделами для выпуска широкой номенклатуры станочного металлообрабатывающего оборудования. Я предлагаю организовать направление сюда делегаций наших станкостроителей, чтобы, возможно, провести презентацию и обсудить возможности дальнейшего сотрудничества.