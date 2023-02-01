Президент Беларуси в Зимбабве: «Без Африки мир развиваться не может. Поэтому мы здесь, это наши друзья»

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Африка давно проснулась. Без Африки не может быть перспективы в мире вообще. Здесь ресурсы, здесь люди. Здесь люди с каждым годом становятся все образованнее. Сюда идут новейшие технологии. Без Африки мир развиваться не может. Поэтому мы здесь, это наши друзья. Мы приехали к друзьям. Где бы только я ни был в Африке, в какой бы я ни был стране, с кем бы я ни встречался, это наши друзья. Мы с ними договариваемся во имя наших народов. Мы никогда не договаривались, не договариваемся вдвоем против третьих стран.

По инициативе моего друга мы вчера обсуждали вопрос сотрудничества Зимбабве, Беларуси и Мозамбика. Мозамбик – крупнейшая страна, рядышком. Побережье – тысяча километров, аграрная страна. Требует огромных вложений в сельское хозяйство. Мы уже имеем опыт. И президент говорит: «Это мой друг – президент Мозамбика». И мы в ближайшее время обсудим, как наш опыт – Зимбабве и Беларуси – перенести на Мозамбик. Мы идем с миром. Мы не идем, как когда-то шли колониалисты. Как они захватывали, эксплуатировали народ. Мы несем сюда технологии и этим технологиям обучаем здесь людей, готовим специалистов. Притом по показателю «цена – качество» равных в мире для белорусов нет. И это вы прекрасно понимаете. Африка давно проснулась. Без нее не может быть никакого планетарного развития. Поэтому здесь все сильные мира сего.