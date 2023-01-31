«Вас будут наклонять, вас будут ставить на колени». Лукашенко рассказал, чего стоит опасаться народу Зимбабве
Новости, которые открывают для Беларуси не просто новый вектор сотрудничества, но и в целом огромный рынок и перспективы, которые рассмотрел наш президент. Африканское турне – это множество инвестиционных и кооперационных проектов с Зимбабве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впрочем, как отметил Александр Лукашенко, весь мир понял, что без Африки развиваться не получится. Президента Беларуси встречали как дорогого гостя. Четыре тысячи портретов украсили улицы Зимбабве, к этой встрече действительно готовились, и она прошла по-африкански жарко и по-белорусски продуктивно.
Похоже, Африка сбрасывает со своих плеч наездника. В истории этих земель был изобильный период. От золотого города Большой Зимбабве остались лишь руины. Сейчас страна отстраивается. Но неоколониалисты вновь берутся за старое.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Учитывая то, что президент Зимбабве – мой давний и хороший друг, просто по-дружески в присутствии средств массовой информации хочу сказать следующее. Сегодня крупнейшие государства планеты, как у нас принято говорить, сильные мира сего пытаются разделить и переделить мир. Эти самые государства пытаются подчинить такие государства, как мы, Зимбабве и Беларусь, и получить соответствующие выгоды от этого. Я уже говорил об этом: Зимбабве – это кладовая самых перспективных полезных ископаемых. Тех полезных ископаемых, без которых мир существовать не может и никогда не существовал.
Александр Лукашенко:
У вас в недрах земли есть все, поэтому спокойной жизни вам никто не даст. И санкции американцы ввели против вас не потому, что вы недемократичны, а потому что вы решили взять под контроль свою страну и полезные ископаемые. Вы не пускаете сюда разного международных проходимцев и жуликов, чтобы они пользовались вашими недрами – в этом причина санкций. Вас снова, как это было в прошлые века, хотят поставить на колени. А президент и власть Зимбабве этого не хотят. Вот отсюда санкции.
Александр Лукашенко:
Вас, дорогие братья, будут усиленно раскачивать, чтобы посеять смуту в вашем обществе. Вас будут наклонять, вас будут ставить на колени. Но вы должны выдержать. И вы выстоите, выдержите, если будете едины. Если вы не допустите внутри страны столкновение собственного народа из-за каких-то политических амбиций или иллюзорных обещаний Запада и Америки. Мы очень хотим, чтобы вы были богатыми и чтобы недра ваши работали на вас. Вы должны знать, что там, в центре Европы, есть такая страна Беларусь, которая всегда готова подставить вам плечо в любой ситуации.
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