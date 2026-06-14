Почему решения саммита G7 без России обречены на провал? Ответил Русакович

Железные факты, точные цифры, тенденции. Новый выпуск ток-шоу «Мнения» на «РТР-Беларусь»! Разобраться в сути политических процессов, создать многослойную картину мировых тенденций, понятную каждому зрителю помогли гости-эксперты не только из Беларуси, но и из-за рубежа.

Игорь Позняк, ведущий: Украинский вопрос на предстоящем саммите называют самым взрывоопасным. Плюс к этому добавим приглашение Зеленского во Францию. Насколько правильно поступает Макрон в этой ситуации и не «рванет» ли завтра в этом смысле?

Андрей Русакович, профессор кафедры международных экономических отношений факультета международных отношений БГУ, доктор исторический наук:

Самая большая проблема, связанная с обсуждением украинского вопроса на саммите «семерки» – это отсутствие России. Россия не будет представлена, ее позиция где-то будет учитываться, но все это за кадром. Поэтому все эти договоренности, решения будут носить малореальный характер в плане реализуемости. Это первое.

Второе – Зеленский едет на саммит за консолидированной поддержкой Запада, которая ему оказывалась последние годы, в том числе и на подобных форумах. Здесь участники сталкиваются с проблемой различий подходов Соединенных Штатов и Европейского союза. Соединенные Штаты признают, что их усилия по урегулированию заходят в тупик постепенно. Запад пока не готов активно влиять именно на урегулирование кризиса. Он в большей степени поддерживает Украину в военном, дипломатическом, экономическом и прочих отношениях именно для продолжения военных действий. Поэтому здесь действительно могут быть большие проблемы.