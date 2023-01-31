Шутку оценили. За что Александр Лукашенко поблагодарил американцев?

Африканское турне – это множество инвестиционных и кооперационных проектов с Зимбабве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впрочем, как отметил Александр Лукашенко, весь мир понял, что без Африки развиваться не получится.
Африканское турне – это множество инвестиционных и кооперационных проектов с Зимбабве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впрочем, как отметил Александр Лукашенко, весь мир понял, что без Африки развиваться не получится.
Наш президент зимбабвийскому лидеру передал подарок – трактор для подсобного хозяйства. Руководитель Зимбабве пообещал беречь его, как и шарфик в национальные цвета, с которым никогда не расстается. В знак благодарности. А Александр Лукашенко поблагодарил американцев. Шутку оценили.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
И прежде всего я хочу поблагодарить американцев и весь западный мир за то, что они ввели против нас санкции. В противном случае на этом огромном поле стояли бы не белорусские тракторы и сельхозтехника, а американские и немецкие.
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