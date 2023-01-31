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Шутку оценили. За что Александр Лукашенко поблагодарил американцев?

31 января 2023 17:55
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Африканское турне – это множество инвестиционных и кооперационных проектов с Зимбабве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впрочем, как отметил Александр Лукашенко, весь мир понял, что без Африки развиваться не получится.  

Шутку оценили. За что Александр Лукашенко поблагодарил американцев?-1

Наш президент зимбабвийскому лидеру передал подарок – трактор для подсобного хозяйства. Руководитель Зимбабве пообещал беречь его, как и шарфик в национальные цвета, с которым никогда не расстается. В знак благодарности. А Александр Лукашенко поблагодарил американцев. Шутку оценили.  

Шутку оценили. За что Александр Лукашенко поблагодарил американцев?-4

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:  
И прежде всего я хочу поблагодарить американцев и весь западный мир за то, что они ввели против нас санкции. В противном случае на этом огромном поле стояли бы не белорусские тракторы и сельхозтехника, а американские и немецкие.  

Шутку оценили. За что Александр Лукашенко поблагодарил американцев?-7

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# Беларусь-Зимбабве # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Эммерсон Мнангагва # Фотофакт

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