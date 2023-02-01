Завершился государственный визит Лукашенко в Зимбабве

Неформальными переговорами Александра Лукашенко и Эммерсона Мнангагвы завершился государственный визит Президента Беларуси в Зимбабве. В заключительный день лидеры прибыли в городок Виктория-Фолс, где их с присущим колоритом встретили местные жители, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава Зимбабве 1 февраля показывал нашему Президенту природные богатства своей страны. Безусловная жемчужина не только этого государства, но и всей Южной Африки – водопад Виктория. Самый большой в мире. Кроме того, здесь же расположен один из красивейших национальных парков Зимбабве.

На фоне таких природных декораций Александр Лукашенко и Эммерсон Мнангагва провели переговоры. Прошли они в формате тет-а-тет, однако можно предположить, что главы государств закрепили достигнутые за предыдущие два дня договоренности по самым разным направлениям сотрудничества. Речь и о сфере сельского хозяйства, и о промышленной кооперации.