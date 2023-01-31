Мнангагва: «Зимбабве готово дружить со всеми странами, но не по такому принципу, когда один наездник, другой – лошадь»

Африканское турне – это множество инвестиционных и кооперационных проектов с Зимбабве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впрочем, как отметил Александр Лукашенко, весь мир понял, что без Африки развиваться не получится.

Этот первый визит Александра Лукашенко в Зимбабве дважды переносили из-за ковидных ограничений. А вот Мнангагве уже дважды был в Беларуси, еще будучи вице-президентом. И в 2019 году в нынешнем статусе. Поэтому резонный вопрос от нашей телекомпании: что больше всего удивило? Перечисление заняло минут семь, а конец интервью получился очень колоритным.

Эммерсон Мнангагва, президент Зимбабве:

Я очень сильно впечатлен вашими технологиями в сельском хозяйстве. Я помню, как меня впечатлили ваши БелАЗы, рассчитанные на 240 тонн груза, а сейчас у вас появились на 450 тонн. Зимбабве готово дружить со всеми странами, но не по такому принципу, когда один наездник, другой – лошадь.

Похоже, Африка сбрасывает со своих плеч наездника. В истории этих земель был изобильный период. От золотого города Большой Зимбабве остались лишь руины. Сейчас страна отстраивается. Но неоколониалисты вновь берутся за старое.

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