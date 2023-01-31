Минск и Хараре стали городами-побратимами. О чём договорились в Зимбабве, рассказал Владимир Кухарев

Новости, которые открывают для Беларуси не просто новый вектор сотрудничества, но и в целом огромный рынок и перспективы, которые рассмотрел наш президент. Африканское турне – это множество инвестиционных и кооперационных проектов с Зимбабве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впрочем, как отметил Александр Лукашенко, весь мир понял, что без Африки развиваться не получится. Президента Беларуси встречали как дорогого гостя. Четыре тысячи портретов украсили улицы Зимбабве, к этой встрече действительно готовились, и она прошла по-африкански жарко и по-белорусски продуктивно.

Дипотношениям – 30 лет. Подписано и реализуется восемь соглашений. Сегодня в торжественной обстановке подписано еще восемь. Минск и Хараре – столицы-побратимы.

Владимир Кухарев, председатель Минского городского исполнительного комитета:

Есть очень много перспективных направлений и в энергетической сфере, в области здравоохранения, образования, водоснабжения, водоочистки, коммунальной техники. То есть сегодня мы видим, что очень перспективное направление. И действительно, мы будем работать в этом направлении, потому что знаем, что наши белорусские товары пользуются большим спросом. А здесь мы видим очень много вопросов, которые мы можем перспективно закрывать. Поэтому в ближайшее время в развитие соглашения будут подписаны планы мероприятий с нашими коллегами, которые позволят еще больше укрепить наши отношения, в том числе в торгово-экономическом сотрудничестве.

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