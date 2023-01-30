Глава БелТПП: специалисты из Африки, которые учились в наших вузах, – проводники нашей техники

Национальный колорит, рота почетного караула и залпы из салютных установок. Так празднично 30 января принимали белорусского лидера на африканской земле. Все в соответствии с протоколом при государственном визите. У трапа самолета Александра Лукашенко встречал лично президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Страны заинтересованы в двустороннем сотрудничестве. Обсуждение экономических перспектив уже началось на площадке совместного бизнес-форума. Белорусскую сторону представляют руководители десятков предприятий, правительственный корпус, главы ряда министерств. Сфер, где у сторон взаимный интерес, немало. Учитывая высокий запрос на наши разработки и технологии, деловые круги могут привезти внушительный портфель контрактов.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

33 компании. Весь пул тяжеловесов белорусского Совмина. Показать себя? Нет. Уже показали. Надо развернуться. БелАЗам – в горнодобывающей отрасли, сельхозтехнике – на полях.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

Мы не можем, мы предлагаем. Наша техника уже работает. И в горнодобывающей промышленности, на полях работают наши комбайны, трактора. Поэтому говорить, что можем, – это уже, наверное, свершившийся факт. Думаю, что сегодня представляем и другие сектора нашей экономики здесь. Это и продукты питания, фармацевтика, образование.

От белого человека здесь ждут не только инвестиций. Внимания. А смотрят не только на толщину инвестиционного портфеля. В толстосумах здесь разочаровались еще в колониальный период. От белого человека здесь ждут знаний. Михаил Мятликов:

Много у нас специалистов из Африки в советских вузах учились, в том числе в белорусских вузах. Они, выпускники вузов, которые получили подготовку в наших вузах, это проводники нашей техники в первую очередь, потому что они ее знают, они бывали на практиках, поэтому подготовка специалистов – это важный элемент продвижения белорусского экспорта на африканский рынок. Продолжая традиции – так же поступают наши промышленные гиганты. Тяжело толкаться с John Deere, но можно просто приучить к BELARUS.

На выставке палитра возможностей и предложений. В прямом смысле Беларусь можно попробовать на вкус. Рядом с нашими тушенками стенд с экзотическими сигарами. Они бесхозные. Представитель фирмы слишком увлекся белорусскими деликатесами.

Главная проблема – логистическая – далеко. А самые выгодные коридоры нам перекрыли. Но решение есть.