Подходы к озеленению в Беларуси. Елок высаживают много, но вырастает только часть – в чем причина?

Алена Сырова, политический обозреватель СТВ: Максимально рационально нужно использовать то, что нам дано. Елки одна за другой стали появляться. Сейчас они уже большие, а подходы к озеленению остались схожими. Высаживают много, но вырастает только часть. Остальные засыхают. Это стратегия такая?

Дмитрий Демидович, начальник управления производства работ и содержания дорожной сети РУП «Минскавтодор-Центр»:

Основное назначение еловых изгородей – в зимний период защищать участки, наиболее подверженные снежным заносам. Но сейчас реалии такие, что уже от ели мы перешли к кустарникам. Поменялся климат, ель хуже приживается, за ней больше требуется уход, кустарники менее прихотливы в этом плане, и растут они в нынешнее время гораздо быстрее.

Чтобы достигнуть рабочей высоты 2 метра, которая будет обеспечивать функцию, им надо всего лишь пару лет. А елкам, чтобы достичь такого роста, потребуется лет 6-8. Если брать те же кустарники, в 2025 году мы высадили 41 тысячу. В 2026 году за период январь-май мы уже высадили более 47 тысяч кустарников. Чем руководствуемся? В первую очередь, это те участки, которые подвержены снегозаносимости. Это там, где к дороге примыкают открытые участки, как правило, это поля, сельхозугодия, и там, где дорога проходит в невысокой насыпи, до одного метра.

Прежде чем выбрать посадочный материал, сначала проводится анализ грунта. И мы получаем заключение, пригоден ли он и его свойства, для каких именно кустарников он пригоден. Еще вопрос цены. Естественно, выбираем среди предприятий лесного хозяйства, из питомников подбираем то, что подешевле. Наименее требовательные, наименее прихотливые – это все-таки спирея, она же пузыреплодник, и шиповник. Цены разные, но в среднем двухлетний саженец кустарника той же спиреи стоит порядка 4 рублей.

Если мы высаживаем 40 тысяч саженцев, то это 160 тысяч рублей. Только на посадочный материал. В Молодечненском районе мы в 2025 году высадили черноплодную рябину. Как правило, это двухрядная посадка, шаг между саженцами – порядка 0,6 метра, расстояние между рядами – от 1,5 до 2 метров. Высаживается полностью вся полоса. По мере приживаемости за этой полосой проводится определенный уход и восполняется, чтобы в ней не было пробелов. Естественно, все 100 % не приживутся. Даже норматив, который прописан в технических документах, допускает предельную приживаемость до 85 %.