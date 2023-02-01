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Петровский: «Для африканских стран Минск является альтернативной западному неоколониальному миру»

01 февраля 2023 16:34
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Государственный визит президента Беларуси в Зимбабве завершен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В заключительный день лидеры двух стран провели неформальные переговоры. К этому располагала и обстановка. Глава африканской страны показал нашему президенту природные богатства своей земли. Самый большой в мире водопад Виктория, а также один из красивейших национальных парков.  

«Мы предпримем самые решительные шаги». Подводим итоги визита Лукашенко в Зимбабве.  

Петровский: «Для африканских стран Минск является альтернативной западному неоколониальному миру»-1

Трактор – это подарок от нашего президента главе Зимбабве. А в нашем Дворце Независимости поселится лев – экспонат. Зимбабве может стать хабом белорусского присутствия в Африке.  

Петровский: «Для африканских стран Минск является альтернативной западному неоколониальному миру»-4

Петр Петровский, политолог:  
Для африканских стран Минск является альтернативной западному неоколониальному миру, когда через неэквивалентный обмен, через дискриминацию в области финансов, инвестиций, услуг и доступа к технологиям производится фактическая эксплуатация данного населения. В этом плане мы выступаем единым фронтом в рамках формирующегося коллективного Востока, тех стран, которые либо пострадали от колонизаторской политики Запада, либо испытывают дискриминацию от их политики через санкции, издержки, ограничения.  

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# Международная политика # общество # Евгений Пустовой # Петр Петровский # Фотофакт

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