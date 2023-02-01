Петровский: «Для африканских стран Минск является альтернативной западному неоколониальному миру»

Государственный визит президента Беларуси в Зимбабве завершен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В заключительный день лидеры двух стран провели неформальные переговоры. К этому располагала и обстановка. Глава африканской страны показал нашему президенту природные богатства своей земли. Самый большой в мире водопад Виктория, а также один из красивейших национальных парков. «Мы предпримем самые решительные шаги». Подводим итоги визита Лукашенко в Зимбабве.

Трактор – это подарок от нашего президента главе Зимбабве. А в нашем Дворце Независимости поселится лев – экспонат. Зимбабве может стать хабом белорусского присутствия в Африке.