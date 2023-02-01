Петровский: «Для африканских стран Минск является альтернативной западному неоколониальному миру»

Государственный визит президента Беларуси в Зимбабве завершен, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В заключительный день лидеры двух стран провели неформальные переговоры. К этому располагала и обстановка. Глава африканской страны показал нашему президенту природные богатства своей земли. Самый большой в мире водопад Виктория, а также один из красивейших национальных парков.
«Мы предпримем самые решительные шаги». Подводим итоги визита Лукашенко в Зимбабве.
Трактор – это подарок от нашего президента главе Зимбабве. А в нашем Дворце Независимости поселится лев – экспонат. Зимбабве может стать хабом белорусского присутствия в Африке.
Петр Петровский, политолог:
Для африканских стран Минск является альтернативной западному неоколониальному миру, когда через неэквивалентный обмен, через дискриминацию в области финансов, инвестиций, услуг и доступа к технологиям производится фактическая эксплуатация данного населения. В этом плане мы выступаем единым фронтом в рамках формирующегося коллективного Востока, тех стран, которые либо пострадали от колонизаторской политики Запада, либо испытывают дискриминацию от их политики через санкции, издержки, ограничения.
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