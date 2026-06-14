Построить маршрут в навигаторе и слить свои данные – разбираемся, как работают технологии двойного значения

Разбираемся в событиях прошлого и настоящего в авторском проекте Алены Сыровой «Суровый взгляд» на СТВ. Поймать покемона, найти короткую дорогу, поделиться фото с друзьями. Безобидные действия. Или нет?

Диана Головач, корреспондент:

Навигатор на телефоне есть почти у каждого. Я открываю его, чтобы оценить дорожную ситуацию или проложить маршрут. Вы тоже. Нажимаю «Разрешить доступ к геопозиции» и получаю удобную карту. Но что происходит с моими данными дальше? В данном случае они уходят на сервер, обрабатываются, а потом, по информации из открытых источников, они попадают к западным спецслужбам, связанным с обороной. Скажете, конспирология? Нет, это открытая информация о том, как работают технологии двойного назначения. И вопрос не в том, удобно или нет. Вопрос в том, кому еще нужны эти данные.

В 2016 году мир сошел с ума по ловле покемонов. Дети и взрослые часами бродили по улицам, сканируя парки, памятники, жилые дома и даже режимные объекты. За это игра давала бонусы. Мало кто задумывался, куда уходят эти сканы. Оказалась – в американскую компанию разработчика «Pokemon Go». А затем, через ее технологическое подразделение, данные передавались оборонному подрядчику США. Но задолго до того, как западные СМИ заговорили о технологиях двойного назначения, в Беларуси об этом знали и предупреждали.

Где было больше всего покемонов в то время, как вы думаете? На территории 50-й авиационной базы, где взлетно-посадочная полоса, где куча военной техники авиационной, там больше всего было покемонов. Подробности здесь.

Это и есть технология двойного назначения. Гражданское приложение, военное применение. «Pokemon Go» – не единичный случай. Популярный навигатор «Waze» создан выходцами из израильской разведки. Подходы к озеленению в Беларуси. Елок высаживают много, но вырастает только часть – в чем причина? Читайте далее.

Фитнес-приложение «Strava» в 2018 году своей тепловой картой случайно раскрыло расположение секретных военных баз в США и России. А данные из мусульманского молитвенного приложения почти со 100 миллионами скачиваний, как выяснилось, продавались спецслужбам. Что объединяет все эти истории?