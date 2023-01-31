«На них мне очень комфортно работать». Зимбабвийские комбайнеры оценили белорусскую технику

Новости, которые открывают для Беларуси не просто новый вектор сотрудничества, но и в целом огромный рынок и перспективы, которые рассмотрел наш президент. Африканское турне – это множество инвестиционных и кооперационных проектов с Зимбабве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впрочем, как отметил Александр Лукашенко, весь мир понял, что без Африки развиваться не получится. Президента Беларуси встречали как дорогого гостя. Четыре тысячи портретов украсили улицы Зимбабве, к этой встрече действительно готовились, и она прошла по-африкански жарко и по-белорусски продуктивно.

Сегодня решено: создается совместная группа по сельскому хозяйству. Белорусы готовы к совместным предприятиям и переработке зимбабвийского сырья у себя на родине. Мы готовы даже к бартерному сотрудничеству.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Раньше Африка ассоциировалась с АК-74 – советским брендом. Теперь белорусы делают все, чтобы Африка ассоциировались с самым миролюбивым брендом – нашим трактором. Здесь, на этой площадке, их 1 300 единиц. Разойдутся за несколько месяцев. Зимбабве для Беларуси становится таким же открытым, как и кабина нашего МТЗ-820.

Миролюбивую технику жители Зимбабве осваивают с удовольствием. Именно от этого зависят их урожай и благополучие. Поэтому быть фермером или просто оператором комбайна здесь не менее почетно, чем раньше рэпером. С удовольствием в эти профессии идет молодежь.

Я с нуля отучился, и все у меня получается. Ваша техника очень ремонтопригодная. Легко с ней.

Я работал на голландских комбайнах. А белорусские более простые. И на них мне очень комфортно работать.

Мировые бренды из Африки уходить не собираются. Белорусы дорогу проторивают словно бизоны – вниманием, сервисом, обучением. Кстати, «Бизон» – это название нашего сервисного центра.