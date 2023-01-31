Прямой эфир

«На них мне очень комфортно работать». Зимбабвийские комбайнеры оценили белорусскую технику

31 января 2023 18:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости, которые открывают для Беларуси не просто новый вектор сотрудничества, но и в целом огромный рынок и перспективы, которые рассмотрел наш президент. Африканское турне – это множество инвестиционных и кооперационных проектов с Зимбабве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впрочем, как отметил Александр Лукашенко, весь мир понял, что без Африки развиваться не получится. Президента Беларуси встречали как дорогого гостя. Четыре тысячи портретов украсили улицы Зимбабве, к этой встрече действительно готовились, и она прошла по-африкански жарко и по-белорусски продуктивно.

«На них мне очень комфортно работать». Зимбабвийские комбайнеры оценили белорусскую технику-1

Сегодня решено: создается совместная группа по сельскому хозяйству. Белорусы готовы к совместным предприятиям и переработке зимбабвийского сырья у себя на родине. Мы готовы даже к бартерному сотрудничеству.

«На них мне очень комфортно работать». Зимбабвийские комбайнеры оценили белорусскую технику-4

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Раньше Африка ассоциировалась с АК-74 – советским брендом. Теперь белорусы делают все, чтобы Африка ассоциировались с самым миролюбивым брендом – нашим трактором. Здесь, на этой площадке, их 1 300 единиц. Разойдутся за несколько месяцев. Зимбабве для Беларуси становится таким же открытым, как и кабина нашего МТЗ-820.

«На них мне очень комфортно работать». Зимбабвийские комбайнеры оценили белорусскую технику-7

Миролюбивую технику жители Зимбабве осваивают с удовольствием. Именно от этого зависят их урожай и благополучие. Поэтому быть фермером или просто оператором комбайна здесь не менее почетно, чем раньше рэпером. С удовольствием в эти профессии идет молодежь.

«На них мне очень комфортно работать». Зимбабвийские комбайнеры оценили белорусскую технику-10

Я с нуля отучился, и все у меня получается. Ваша техника очень ремонтопригодная. Легко с ней.

«На них мне очень комфортно работать». Зимбабвийские комбайнеры оценили белорусскую технику-13

Я работал на голландских комбайнах. А белорусские более простые. И на них мне очень комфортно работать.

«На них мне очень комфортно работать». Зимбабвийские комбайнеры оценили белорусскую технику-16

Мировые бренды из Африки уходить не собираются. Белорусы дорогу проторивают словно бизоны – вниманием, сервисом, обучением. Кстати, «Бизон» – это название нашего сервисного центра.

«На них мне очень комфортно работать». Зимбабвийские комбайнеры оценили белорусскую технику-19

Александр Казакевич, руководитель сервисного центра «Бизон»:
Мы на сегодня располагаем тремя сервисными точками, сервисными центрами – в Хараре, Мутаре и Булавайо. Это три крупных города. Планируем развить сеть и до конца этого года открыть еще три точки в трех других городах страны, чтобы обеспечить сервисом вовремя и своевременно всех, кто обладает техникой BELARUS, кому она попала в руки и кто ее эксплуатирует.

«На них мне очень комфортно работать». Зимбабвийские комбайнеры оценили белорусскую технику-22

«Бизон» – это слишком американизировано. Почему не зубр? Понятно, Африка подвержена глобализации, да и от культурной экспансии колонизаторов не избавилась.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

Читайте также:  

Минск и Хараре стали городами-побратимами. О чем договорились в Зимбабве, рассказал Владимир Кухарев

«Вас будут наклонять, вас будут ставить на колени». Лукашенко рассказал, чего стоит опасаться народу Зимбабве

Лукашенко: «Мы приветствуем вхождение зимбабвийского капитала в капитал наших предприятий»

# Беларусь-Зимбабве # Евгений Пустовой # Александр Казакевич # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Шутку оценили. За что Александр Лукашенко поблагодарил американцев?
31 января 2023 17:55

Шутку оценили. За что Александр Лукашенко поблагодарил американцев?

Местным – рабочие места и обучение, нам – экспорт техники. Рассказываем о сотрудничестве Беларуси и Зимбабве
31 января 2023 17:50

Местным – рабочие места и обучение, нам – экспорт техники. Рассказываем о сотрудничестве Беларуси и Зимбабве

«Вас будут наклонять, вас будут ставить на колени». Лукашенко рассказал, чего стоит опасаться народу Зимбабве
31 января 2023 17:20

«Вас будут наклонять, вас будут ставить на колени». Лукашенко рассказал, чего стоит опасаться народу Зимбабве