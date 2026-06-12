Новости по тегу #Беларусь-Зимбабве

Глава государства подчеркнул, что в Беларуси с глубокой скорбью восприняли известие об этом трагическом происшествии. Президент передал слова поддержки родным и близким погибших, желая скорейшего выздоровления всем пострадавшим.
Документ – фундамент для активизации сотрудничества и развития двусторонних связей – позволит придать им более системный, предметный и долгосрочный характер.
Подписи под документом поставят спикер Палаты представителей Беларуси и председатель Национальной ассамблеи Африканской Республики.
Главное внимание стороны уделили развитию двусторонних отношений, реализации дорожной карты стратегического сотрудничества и партнерства на 2026-2030 годы.
Глава Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко провел переговоры с министром по делам спорта, отдыха, искусства и культуры Зимбабве Анселем Нхамо Саньятве.
О совместных проектах, особенностях работы в Африке, противодействии санкциям поговорили с послом Беларуси в Зимбабве Юрием Николайчиком.
В числе экспонентов 400 производителей из 30 стран мира.
Белорусская продукция пользуется особым спросом в юго-восточной Африке. С учетом потребностей местного рынка на выставке представлены разработки в линейке карьерных самосвалов, грузовой и сельскохозяйственной техники.
В городе Карой готовится к открытию сервисный центр по обслуживанию белорусской техники. Это будет пятая региональная мастерская в африканской стране, где пользователи наших машин смогут получить полный пакет услуг по сервисному сопровождению агрегатов.
Он разместится в городе Карой. Пользователи наших машин смогут получить полный пакет услуг по их сервисному сопровождению.
За имидж Беларуси на внешнем контуре теперь будет отвечать в том числе Юрий Николайчик, посол в Зимбабве.
Послом в этой африканской стране стал Юрий Николайчик.
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