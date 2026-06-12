Прямой эфир

Новости по тегу #Беларусь-Зимбабве

Лукашенко выразил соболезнования Президенту Зимбабве в связи с гибелью детей в ДТП
12 июня 2026 13:35

Лукашенко выразил соболезнования Президенту Зимбабве в связи с гибелью детей в ДТП

Новый импульс взаимодействия! Беларусь и Зимбабве укрепляют парламентское сотрудничество
27 мая 2026 13:38

Новый импульс взаимодействия! Беларусь и Зимбабве укрепляют парламентское сотрудничество

Беларусь и Зимбабве подпишут ключевое Соглашение о межпарламентском сотрудничестве
27 мая 2026 05:39

Беларусь и Зимбабве подпишут ключевое Соглашение о межпарламентском сотрудничестве

Лукашенко провел встречу с Президентом Зимбабве – что обсудили?
15 мая 2026 13:42

Лукашенко провел встречу с Президентом Зимбабве – что обсудили?

Беларусь и Зимбабве укрепляют спортивные связи
07 мая 2026 18:13

Беларусь и Зимбабве укрепляют спортивные связи

Задачи на $100 млн, безопасный туризм и большие планы в Африке. Интервью с послом Беларуси в Зимбабве
26 апреля 2026 17:00

Задачи на $100 млн, безопасный туризм и большие планы в Африке. Интервью с послом Беларуси в Зимбабве

Белорусские производители представлены на международной выставке в Зимбабве
23 апреля 2026 17:00

Белорусские производители представлены на международной выставке в Зимбабве

Николайчик: участие в выставке содействует выполнению задачи Президента по наращиванию присутствия в Африке
23 апреля 2026 13:40

Николайчик: участие в выставке содействует выполнению задачи Президента по наращиванию присутствия в Африке

Яркий пример продуктивного сотрудничества! Как белорусская техника меняет аграрную отрасль Зимбабве?
22 апреля 2026 16:55

Яркий пример продуктивного сотрудничества! Как белорусская техника меняет аграрную отрасль Зимбабве?

Пятый сервисный центр по обслуживанию белорусской техники откроют в Зимбабве
22 апреля 2026 08:26

Пятый сервисный центр по обслуживанию белорусской техники откроют в Зимбабве

«Зимбабве – это ворота Беларуси в Африку». Новый посол о перспективах региона
03 марта 2026 16:47

«Зимбабве – это ворота Беларуси в Африку». Новый посол о перспективах региона

«Не географически, а философски» – Лукашенко объяснил важность сотрудничества с Зимбабве
03 марта 2026 13:35

«Не географически, а философски» – Лукашенко объяснил важность сотрудничества с Зимбабве