Местным – рабочие места и обучение, нам – экспорт техники. Рассказываем о сотрудничестве Беларуси и Зимбабве

Африканское турне – это множество инвестиционных и кооперационных проектов с Зимбабве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Впрочем, как отметил Александр Лукашенко, весь мир понял, что без Африки развиваться не получится.

Олег Водчиц, официальный представитель торговой фирмы по продажам белорусской техники в Африке: На сегодня суммарно мы поставили в Африку около 4 000 единиц техники разной. Мы работаем сегодня в Того, Буркина-Фасо, Нигерии, Кении, Танзании, Зимбабве, Замбии. – Сколько лет работаете? – Уже более 10 лет. – Тут, по нынешним соглашениям, еще больше объемы?

Олег Водчиц:

Да. Опять же, это результат вот этой работы и полного присутствия здесь, когда государство понимает, что мы не просто продали технику и убежали. Мы здесь находимся, тут находится много наших белорусов. Тут находятся, мы взяли на работу очень много механиков местных. У нас более 40 механиков местных работает только сейчас. Это при существующих объемах. Я думаю, что мы удвоим, даже, может быть, утроим это количеств людей. Мы за прошлый год обучили более 900 человек здесь бесплатно. Мы это все делаем бесплатно. Причем обучение идет по принципу не из книжек, а мы полностью разбираем трактор, условно говоря, до болтов, и собираем обратно. И это воспринимается с благодарностью. То есть они действительно благодарны за то, что это происходит.

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