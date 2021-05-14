«Людзі спецыяльна купляюць кароў, каб мне здаваць малако». Вот кто торгует на рынке «Валерьяново»

Новости Беларуси. Найти баланс между интересами фермеров, участников торговли и владельцев современного торгового комплекса. Президент 14 мая посетил фермерский экорынок в торговом комплексе «Валерьяново» в Минском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Объект построен по поручению главы государства, но учтены ли все нюансы? Разговор с чиновниками получился строгий. А вот общение с фермерами – живым и интересным. Подробности похода Президента по продуктовому рынку в репортаже Евгения Пустового.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Ваш хлеб можно есть и не толстеть, да? Андрей Кавка, ремесленник:

Конкретно вот этот – да.

Вкусное может быть полезным. И отечественным. Это даже ученые доказали – своя продукция лучше привозной, заморской. В 1990-е были пустые прилавки и продуктовые электрички из Польши. Сейчас наши аграрии накормили страну. Теперь запрос не на хлеб насущный – дрожжевой, а на штучный – на закваске. Такие продают на фермерском рынке в Валерьяново.

Андрей Кавка, ремесленник:

Супруга разработала рецептуру, изучила всевозможные форумы, тренинги и так далее. Вывели закваску – и так все началось.

Хлеб из печи, колбасы по рецептуре бабушек, а сыры как в XVIII веке. Следуя вкусовым запросам горожан и желанию сельчан подержать фермерскую аутентику (причем зарабатывая на этом), Президент дал зеленый свет на строительство экорынка. А сегодня сам посетил его. Только вместо авосек захватил с собой всех ответственных лиц за это строительство.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если говорить народным языком, по маршруту следования Президента вы возвели неизвестно какой объект, который превратился в центр бардака, вашей бесхозяйственности. Ну, до вас, губернаторов. До вас заставлял я губернатора привести тут в порядок, вас долго терзал, но наконец-то свершилось. Это так, народным языком говоря. И возвели здесь посмотрим что. Но идея, вы же помните... Мы же не для показухи здесь собрались. Я хотел видеть здесь фермерский рынок, где любой есть продукт, есть товар – привез и продал. И это должно быть хорошим конкурентом нашей Комаровке. Но вы должны были здесь взять качеством, чтобы любой человек приехал, купил здесь и сказал: да, это объект 21 века.

К строительству чиновники подошли с удовольствием. Растянули его на четыре года. Мегастройка началась при предыдущем губернаторе, а красную ленточку перерезал уже нынешний – 7 ноября 2020 года. Первый этаж сразу же освоили. Здесь 140 торговых мест. В том числе фирменные магазины инвесторов строительства: агрокомбинатов «Ждановичи» и «Дзержиский», первого Минского молочного завода и ООО «Велес-Мит». Именно эти компании и готовы дальше управлять лакомым активом. Остальные инвесторы не против. Мол, им ближе переработка своего сырья, а заниматься организацией торговли – это другое. Александр Турчин о «Валерьяново»: сегодня этот объект ещё требует вложений, в том числе от инвесторов

Еще один аспект – безопасность продукции. Понятно, по строгим ГОСТам и техрегламентам, как, например, на заводах, эти сыры и колбасы не проверяют. Хотя, конечно, все продукты проходят через лабораторию. По вкусу точно не уступают. Александр Лукашенко – директору «Валерьяново»: безопасность продуктов питания должна быть непререкаемой Еще один насущный вопрос: кто будет торговать вкусной и эксклюзивной продукцией? Перекупщики или все-таки сами фермеры? Но не каждый крестьянин сможет сюда доехать. Да и нужно ли. Вот, например, Катерина Микуцкая на этом построила свой бизнес.

Евгений Пустовой:

Вы торгаш?

Катерина Микуцкая, индивидуальный предприниматель:

Нет, не торгаш.

– А чем отличаетесь?

– Я помогаю фермерам нашим реализовать свою продукцию на «Валерьяново» в связи с тем, что многие фермеры производят не в достаточно большом количестве свою продукцию и не имеют возможности выставиться в полном объеме. Поэтому я беру их продукцию сюда на реализацию.

Нужен справедливый подход. И равный доступ к этим прилавкам. Для обычных же людей строился этот рынок. Президент думает об интересах реальных тружеников. А то ведь получается, Белкоопсоюз с его огромным охватом есть, а крестьяне продать излишки своего чеснока или, например, томатов не могут. Зато в торговле полно заморских аналогов. Глава государства требует решить эту проблему. Чиновники предлагают создать специальную компанию. «Надо было Президенту это увидеть, да?» Александр Лукашенко высказался о торговле у дорог

Дмитрий Сливец в своей деревне вернул на подворья односельчан коров. Это дополнительная статья дохода для крестьян. Если молочные заводы обеспечивают сырьем СПК, то сельский сыровар скупает домашнее молоко по всей округе.

Дмитрий Сливец, фермер:

Людзі спецыяльна купляюць кароў, каб мне здаваць малако, бо я даю ім добрую цану за малако. Евгений Пустовой:

«Маладзею» не выжывіце? Дмитрий Сливец:

Ну куды мне да іх? Не, вы што. Президент сегодня постарался услышать каждого фермера и крестьянина. Вникал в проблемы и шутил. «То есть тебе моё молоко не подойдёт?» Что предложил Александр Лукашенко продавцу на экорынке