«Далеко не все хотят сюда идти торговать». Председатель КГК рассказал, почему некоторые продавцы не заинтересованы в экорынке под Минском

Новости Беларуси. Найти баланс между интересами фермеров, участников торговли и владельцев современного торгового комплекса. Президент 14 мая посетил фермерский экорынок в торговом комплексе «Валерьяново» в Минском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент слушает, но делает свои выводы. Поручал сделать цивилизованный рынок для крестьян. А может получиться очередной гипер масс-маркет.

Александр Турчин, председатель Минского областного исполнительного комитета: Никакой очереди здесь нет, мы никому не отказываем, у нас все заполнено, плюс к этому у нас открытый рынок. Кто не может позволить себе торговать каждый день – у нас на площадке торгуют, мы с 1 мая начали.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Василий Николаевич, нет у них проблем с вопросами предоставления мест для желающих торговать?

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Мы разговариваем со многими фермерами. На самом деле далеко не все хотят сюда идти торговать, потому что если касается этих площадей, фермер заинтересован, условно, в субботу-воскресенье. Они говорят: «Нет, ты заходи сюда с понедельника по воскресенье и торгуй каждый день.

Александр Лукашенко:

А что, и на Комаровке у нас так?