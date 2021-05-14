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  • «Далеко не все хотят сюда идти торговать». Председатель КГК рассказал, почему некоторые продавцы не заинтересованы в экорынке под Минском

«Далеко не все хотят сюда идти торговать». Председатель КГК рассказал, почему некоторые продавцы не заинтересованы в экорынке под Минском

14 мая 2021 19:00
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Новости Беларуси. Найти баланс между интересами фермеров, участников торговли и владельцев современного торгового комплекса. Президент 14 мая посетил фермерский экорынок в торговом комплексе «Валерьяново» в Минском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Далеко не все хотят сюда идти торговать». Председатель КГК рассказал, почему некоторые продавцы не заинтересованы в экорынке под Минском-1

Президент слушает, но делает свои выводы. Поручал сделать цивилизованный рынок для крестьян. А может получиться очередной гипер масс-маркет.

«Далеко не все хотят сюда идти торговать». Председатель КГК рассказал, почему некоторые продавцы не заинтересованы в экорынке под Минском-4

Александр Турчин, председатель Минского областного исполнительного комитета:
Никакой очереди здесь нет, мы никому не отказываем, у нас все заполнено, плюс к этому у нас открытый рынок. Кто не может позволить себе торговать каждый день – у нас на площадке торгуют, мы с 1 мая начали.

«Далеко не все хотят сюда идти торговать». Председатель КГК рассказал, почему некоторые продавцы не заинтересованы в экорынке под Минском-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Василий Николаевич, нет у них проблем с вопросами предоставления мест для желающих торговать?

«Далеко не все хотят сюда идти торговать». Председатель КГК рассказал, почему некоторые продавцы не заинтересованы в экорынке под Минском-10

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Мы разговариваем со многими фермерами. На самом деле далеко не все хотят сюда идти торговать, потому что если касается этих площадей, фермер заинтересован, условно, в субботу-воскресенье. Они говорят: «Нет, ты заходи сюда с понедельника по воскресенье и торгуй каждый день.

Александр Лукашенко:
А что, и на Комаровке у нас так?

«Далеко не все хотят сюда идти торговать». Председатель КГК рассказал, почему некоторые продавцы не заинтересованы в экорынке под Минском-13

Василий Герасимов:
На Комаровке – нет. Но по арендной плате получается на Комаровке дороже, здесь – средняя, в Таборах – дешевле.

Что на это ответил Президент – смотрите здесь.

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Александр Турчин # Василий Герасимов # Фотофакт

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