«МЛ Витебск» одержал уверенную победу на старте Лиги конференций

Поединок прошел в Венгрии. С самого начала дуэли номинальные хозяева громко заявили о своих амбициях на успех и захватили инициативу в матче, но встретили достойное сопротивление со стороны соперников.

Спустя полчаса северяне получили право на пенальти, который неудачно исполнил Валерий Громыко. Но хавбек быстро реабилитировался, сыграл на добивании и вывел нашу команду вперед. Развить успех получилось спустя 6 минут – Кирилл Гоманов точно пробил головой. На экваторе второго тайма вышедший на замену Бассеку Диабате реализовал выход один на один с вратарем ударом в дальний угол и установил окончательный результат – 3:0.

Филипп Соколинский, главный тренер ФК «МЛ Витебск»:

Победа есть победа. Качеством игры не очень доволен. И ребята это тоже признают, что не в свою силу играли. Наверное, ответная игра с румынами, она как-то больше дала позитива. Сейчас важно восстановиться, подготовиться к ответной игре и провести ее чуть уже увереннее, чуть ярче, чем эта.

Борисовский БАТЭ в номинально домашнем поединке в азербайджанском Сумгаите сыграл вничью со швейцарским «Сьоном». Наши парни уверенно вступили в борьбу и на 16-й минуте Владислав Варакса вывел белорусский клуб вперед, однако незадолго до перерыва оппоненты восстановили паритет. После возобновления игры команды действовали осторожно и не создавали острых моментов у ворот друг друга. Больше цифры на табло не менялись – 1:1.

Виталий Рогожкин, главный тренер ФК БАТЭ:

Тяжелая игра с хорошим соперником. Понятно, мы где-то много находились в позиционной обороне, соперник, наоборот, в позиционной атаке. Но свой момент нашли, реализовали. Понятно, у соперника были тоже моменты. Сегодня ребята большие молодцы.

Ранее в Баку минское «Динамо» одержало волевую победу над азербайджанским «Нефтчи» – 4:2. Ответные поединки второго круга квалификации Лиги конференций состоятся 30 июля.