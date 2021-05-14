«У нас в Республике Беларусь в принципе нет такого комплекса». Татьяна Шевцова об экорынке «Валерьяново»

И пока еще три этажа современного комплекса практически пустуют. То есть доходы не покрывают расходы. Но решение готово. В планах превратить этот объект в торгово-развлекательный хаб.

Татьяна Шевцова, начальник главного управления торговли и услуг Минского облисполкома:

У нас в Республике Беларусь в принципе нет такого комплекса, который бы совмещал в себе понятие современного торгового центра и современного продовольственного рынка на первом этаже. На этом рынке все торговые места, которые здесь имеются, они все оборудованы по новейшим технологиям. Здесь имеется подводка горячей и холодной воды, электроэнергия, подключен Wi-Fi.

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