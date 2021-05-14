«У нас в Республике Беларусь в принципе нет такого комплекса». Татьяна Шевцова об экорынке «Валерьяново»

Новости Беларуси. Найти баланс между интересами фермеров, участников торговли и владельцев современного торгового комплекса. Президент 14 мая посетил фермерский экорынок в торговом комплексе «Валерьяново» в Минском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И пока еще три этажа современного комплекса практически пустуют. То есть доходы не покрывают расходы. Но решение готово. В планах превратить этот объект в торгово-развлекательный хаб.
Татьяна Шевцова, начальник главного управления торговли и услуг Минского облисполкома:
У нас в Республике Беларусь в принципе нет такого комплекса, который бы совмещал в себе понятие современного торгового центра и современного продовольственного рынка на первом этаже. На этом рынке все торговые места, которые здесь имеются, они все оборудованы по новейшим технологиям. Здесь имеется подводка горячей и холодной воды, электроэнергия, подключен Wi-Fi.
Читайте также:
«То есть тебе моё молоко не подойдёт?» Что предложил Александр Лукашенко продавцу на экорынке
Александр Лукашенко – директору «Валерьяново»: безопасность продуктов питания должна быть непререкаемой
Александр Турчин о «Валерьяново»: сегодня этот объект еще требует вложений, в том числе от инвесторов