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«У нас в Республике Беларусь в принципе нет такого комплекса». Татьяна Шевцова об экорынке «Валерьяново»

14 мая 2021 18:28
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Новости Беларуси. Найти баланс между интересами фермеров, участников торговли и владельцев современного торгового комплекса. Президент 14 мая посетил фермерский экорынок в торговом комплексе «Валерьяново» в Минском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«У нас в Республике Беларусь в принципе нет такого комплекса». Татьяна Шевцова об экорынке «Валерьяново»-1

И пока еще три этажа современного комплекса практически пустуют. То есть доходы не покрывают расходы. Но решение готово. В планах превратить этот объект в торгово-развлекательный хаб. 

«У нас в Республике Беларусь в принципе нет такого комплекса». Татьяна Шевцова об экорынке «Валерьяново»-4

Татьяна Шевцова, начальник главного управления торговли и услуг Минского облисполкома: 
У нас в Республике Беларусь в принципе нет такого комплекса, который бы совмещал в себе понятие современного торгового центра и современного продовольственного рынка на первом этаже. На этом рынке все торговые места, которые здесь имеются, они все оборудованы по новейшим технологиям. Здесь имеется подводка горячей и холодной воды, электроэнергия, подключен Wi-Fi. 

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# Рабочая поездка Президента # общество # Татьяна Шевцова # Фотофакт

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