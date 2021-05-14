«Надо было Президенту это увидеть, да?» Александр Лукашенко высказался о торговле у дорог

Новости Беларуси. Найти баланс между интересами фермеров, участников торговли и владельцев современного торгового комплекса. Президент 14 мая посетил фермерский экорынок в торговом комплексе «Валерьяново» в Минском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объект построен по поручению главы государства, но учтены ли все нюансы? Разговор с чиновниками получился строгий. А вот общение с фермерами – живым и интересным.