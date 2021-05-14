«Надо было Президенту это увидеть, да?» Александр Лукашенко высказался о торговле у дорог
Новости Беларуси. Найти баланс между интересами фермеров, участников торговли и владельцев современного торгового комплекса. Президент 14 мая посетил фермерский экорынок в торговом комплексе «Валерьяново» в Минском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Объект построен по поручению главы государства, но учтены ли все нюансы? Разговор с чиновниками получился строгий. А вот общение с фермерами – живым и интересным.
Нужен справедливый подход. И равный доступ к этим прилавкам. Для обычных же людей строился этот рынок. Президент думает об интересах реальных тружеников. А то ведь получается, Белкоопсоюз с его огромным охватом есть, а крестьяне продать излишки своего чеснока или, например, томатов не могут. Зато в торговле полно заморских аналогов. Глава государства требует решить эту проблему. Чиновники предлагают создать специальную компанию.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Люди должны свободно продать свой товар. И на Комаровке, и здесь, на всех этих забегаловках и рынках. Прилично и свободно. А то опять позакрываете дороги. Старуха собрала там или кто-то грибы в лесу, вышла продать к дороге, яблоки и прочее. Нет. Ловим, ломаем, крошим – зачем? Если ты боишься, что тебя отравят или плохая продукция – ты не покупай. Начинаем дурью заниматься. Ну, слава богу, от этого отошли, но надо было Президенту это увидеть, да? Поэтому незыблемо должно быть: доступ на рынок.
Читайте также:
«Для меня главное – человек». Александр Лукашенко требует навести порядок в работе продовольственных рынков
Александр Турчин о «Валерьяново»: сегодня этот объект ещё требует вложений, в том числе от инвесторов
Продегустировал продукты и сделал покупки. О чём говорил Президент с продавцами фермерского рынка под Минском?