Новости по тегу #Татьяна Шевцова

Согласно статистике, жители стали меньше жаловаться на здравоохранение, общественный транспорт, благоустройство улиц и дорог, торговлю, а также бытовое обслуживание. Всего в Миноблисполком в 2025 году поступило более 7 тысяч обращений граждан и юридических лиц.
Только в 2024 году от жителей столичного региона поступило порядка 7,5 тысяч обращений. Многие связаны с работой ЖКХ. Не теряют актуальности и вопросы землеустройства.
Как повысить эффективность этого взаимодействия, в Минске обсудили те, кто постоянно работает с обращениями граждан.
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