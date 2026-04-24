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Новости по тегу #Татьяна Шевцова

Жители Минской области стали чаще выбирать электронную форму обращений
24 апреля 2026 14:08

Жители Минской области стали чаще выбирать электронную форму обращений

На заседании в Миноблисполкоме обсудили вопросы реализации Директивы №2
26 апреля 2025 17:01

На заседании в Миноблисполкоме обсудили вопросы реализации Директивы №2

Решают проблемы белорусов на раз-два! Как чиновники работают с обращениями граждан?
27 ноября 2024 18:55

Решают проблемы белорусов на раз-два! Как чиновники работают с обращениями граждан?

В 2023-м в Миноблисполком поступило на 10% меньше обращений граждан по сравнению с 2022 годом
18 апреля 2024 18:03

В 2023-м в Миноблисполком поступило на 10% меньше обращений граждан по сравнению с 2022 годом

«В торговом центре закатывает истерику». Как объяснить ребёнку, что так делать нельзя?
01 июня 2022 15:57

«В торговом центре закатывает истерику». Как объяснить ребёнку, что так делать нельзя?

От взрослых разногласий всегда страдают дети. Как не втянуть ребёнка в конфликт?
01 июня 2022 15:40

От взрослых разногласий всегда страдают дети. Как не втянуть ребёнка в конфликт?

Ребёнок не берёт на себя ответственность. Вот почему излишняя опека пагубно влияет на психику
01 июня 2022 15:27

Ребёнок не берёт на себя ответственность. Вот почему излишняя опека пагубно влияет на психику

«Является более близкой душой». К какой бабушке ребёнок тянется больше – со стороны матери или отца?
01 июня 2022 14:19

«Является более близкой душой». К какой бабушке ребёнок тянется больше – со стороны матери или отца?

Делегация Минобороны России прибыла в Беларусь
18 июня 2021 14:33

Делегация Минобороны России прибыла в Беларусь

«Людзі спецыяльна купляюць кароў, каб мне здаваць малако». Вот кто торгует на рынке «Валерьяново»
14 мая 2021 19:50

«Людзі спецыяльна купляюць кароў, каб мне здаваць малако». Вот кто торгует на рынке «Валерьяново»

«У нас в Республике Беларусь в принципе нет такого комплекса». Татьяна Шевцова об экорынке «Валерьяново»
14 мая 2021 18:28

«У нас в Республике Беларусь в принципе нет такого комплекса». Татьяна Шевцова об экорынке «Валерьяново»

18 сентября 2012 18:27

В Могилёве крупного чиновника посадили за построенный «на халяву» дом на 3 года, директору строительной организации тоже попало