Александр Лукашенко – директору «Валерьяново»: безопасность продуктов питания должна быть непререкаемой
Новости Беларуси. Найти баланс между интересами фермеров, участников торговли и владельцев современного торгового комплекса. Президент 14 мая посетил фермерский экорынок в торговом комплексе «Валерьяново» в Минском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Еще один аспект – безопасность продукции. Понятно, по строгим ГОСТам и техрегламентам, как, например, на заводах, эти сыры и колбасы не проверяют. Хотя, конечно, все продукты проходят через лабораторию.
Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Когда мы проводили мониторинг, ни одного сертификата здесь не было. Здесь лаборатория, которая проверяет на безопасность и качество. Были случаи, когда даже и без этого подтверждения здесь торговали.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Куда здесь руководство смотрит?
Василий Герасимов:
Вот в этом вопрос.
Александр Лукашенко:
Что значит прийти торговать без удостоверения, что это – безопасная продукция? Вы что, покупаете эту безопасную продукцию?
Денис Лявер, директор рынка «Валерьяново»:
Физическим лицам, согласно нашему законодательству, разрешено торговать без сертификатов качества.
Александр Турчин, председатель Минского областного исполнительного комитета:
Физическое лицо, обыкновенный человек, он не фермер, он приходит, он сегодня вырастил, условно говоря, свою какую-то зелень, продает, ему сегодня требования лабораторных исследований, по нашему законодательству, не требуются.
Василий Герасимов:
В данном случае это были не физические лица, поэтому нарушения здесь были.
Денис Лявер:
У нас все проходит через ветконтроль.
Александр Лукашенко:
Погоди, председатель Комитета госконтроля (человек объективный) и против тебя ничего не имеющий губернатор говорят, что там были не физические, а юридические лица, которым нужны были такие сертификаты.
Денис Лявер:
Александр Григорьевич, все проходит через ветслужбу. Здесь у нас организована ветеринарная служба, которая проверяет.
Александр Лукашенко:
Это я знаю. Я задаю конкретный вопрос, направленный на то, что это недопустимо. Безопасность продуктов питания должна быть непререкаемой. Вот о чем идет речь. И чтобы этого больше не было, в противном случае это закончится трагедией, прежде всего для тебя. Ты – руководитель, ты за это отвечаешь.