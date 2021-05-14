Александр Лукашенко – директору «Валерьяново»: безопасность продуктов питания должна быть непререкаемой

Новости Беларуси. Найти баланс между интересами фермеров, участников торговли и владельцев современного торгового комплекса. Президент 14 мая посетил фермерский экорынок в торговом комплексе «Валерьяново» в Минском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Еще один аспект – безопасность продукции. Понятно, по строгим ГОСТам и техрегламентам, как, например, на заводах, эти сыры и колбасы не проверяют. Хотя, конечно, все продукты проходят через лабораторию.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Когда мы проводили мониторинг, ни одного сертификата здесь не было. Здесь лаборатория, которая проверяет на безопасность и качество. Были случаи, когда даже и без этого подтверждения здесь торговали. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Куда здесь руководство смотрит? Василий Герасимов:

Вот в этом вопрос.

Александр Лукашенко:

Что значит прийти торговать без удостоверения, что это – безопасная продукция? Вы что, покупаете эту безопасную продукцию? Денис Лявер, директор рынка «Валерьяново»:

Физическим лицам, согласно нашему законодательству, разрешено торговать без сертификатов качества.

Александр Турчин, председатель Минского областного исполнительного комитета:

Физическое лицо, обыкновенный человек, он не фермер, он приходит, он сегодня вырастил, условно говоря, свою какую-то зелень, продает, ему сегодня требования лабораторных исследований, по нашему законодательству, не требуются. Василий Герасимов:

В данном случае это были не физические лица, поэтому нарушения здесь были.

Денис Лявер:

У нас все проходит через ветконтроль. Александр Лукашенко:

Погоди, председатель Комитета госконтроля (человек объективный) и против тебя ничего не имеющий губернатор говорят, что там были не физические, а юридические лица, которым нужны были такие сертификаты.