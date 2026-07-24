26 июля в Минске перекроют часть проспекта Победителей и прилегающих к нему улиц

Фестиваль циклических видов спорта «Международный минский триатлон» пройдет в столице уже в эти выходные. В связи с этим 26 июля в городе перекроют часть проспекта Победителей и прилегающих к нему улиц, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В воскресенье, 26 июля, движение транспорта будет ограничено с 6:45 до 12:45 по четной стороне проспекта Победителей: от улицы Ратомской до проспекта Машерова, и до 14:45 от улицы Парковой до улицы Ратомской. А с 8:10 до 12:45 движение будет запрещено по проспекту Машерова: от проспекта Победителей до улицы Даумана.