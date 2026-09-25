Новости по тегу #Василий Герасимов

Это касается как выпуска необходимых машин и оборудования, так и лесозаготовки, производства востребованной на внешних рынках продукции из дерева.
В повестку вошли вопросы контроля за соблюдением дисциплины, проведения аудита стратегических проектов, а также борьбы с необоснованным посредничеством.
«Чего ждем, указаний Президента? Не исполняется? Напиши мне, кто не исполняет».
Главное требование Президента к руководству завода и профильного холдинга – незамедлительно выходить на выпуск конкурентоспособной продукции мирового уровня, поскольку светотехническое направление остается стратегическим и крайне перспективным.
«Великий поэт еще про нас говорил, что мы «прозаседавшиеся», – отметил Президент.
В КГК поставили под сомнение 99-процентную готовность комбайнов к уборочной.
«Всех чиновников области, района и правительство туда, на технику. Не просто ходить контролировать. На технику!»
В центре внимания экспертов – вопрос эффективности использования потенциала регионов.
Об этом во время совместного заседания палат белорусского парламента заявил председатель Комитета государственного контроля Василий Герасимов.
«Василий Николаевич, по всей стране разберитесь и посадите. Будет больше 10 человек – и министра туда 11-м, ибо будете вы там».
В Краснополье глава государства провел совещание по вопросам комплексного социально-экономического развития юго-востока Могилевского региона.
«С 2027 года предприятие должно платить китайские кредиты и текущие кредиты. Это около 70 миллионов долларов по 9 миллионов в месяц. Финансовый поток им это не позволяет».
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