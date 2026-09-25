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Новости по тегу #Василий Герасимов

«Мужики, надо торопиться»: Лукашенко поставил напряженные задачи перед лесной отраслью
25 сентября 2026 10:52

«Мужики, надо торопиться»: Лукашенко поставил напряженные задачи перед лесной отраслью

В Пекине состоялась встреча руководителей высших органов аудита Беларуси и Китая
01 сентября 2026 13:03

В Пекине состоялась встреча руководителей высших органов аудита Беларуси и Китая

Лукашенко: работа маркетплейсов законодательно не урегулирована. Чего ждем?
07 августа 2026 17:57

Лукашенко: работа маркетплейсов законодательно не урегулирована. Чего ждем?

«Без лампочки страна жить не может!» Лукашенко проинспектировал Брестский электроламповый завод
30 июля 2026 10:57

«Без лампочки страна жить не может!» Лукашенко проинспектировал Брестский электроламповый завод

«Пьянки, воровство и бардак» – Лукашенко жестко о недостатках уборочной
21 июля 2026 17:37

«Пьянки, воровство и бардак» – Лукашенко жестко о недостатках уборочной

«Вышел в поле и сломался». В КГК рассказали о схемах с «неработающими комбайнами»
21 июля 2026 17:31

«Вышел в поле и сломался». В КГК рассказали о схемах с «неработающими комбайнами»

«Контролеров у нас хватает!» Лукашенко призвал чиновников мобилизоваться на уборке урожая
21 июля 2026 17:11

«Контролеров у нас хватает!» Лукашенко призвал чиновников мобилизоваться на уборке урожая

Секционные заседания проходят на XIII Форуме регионов Беларуси и России
25 июня 2026 11:19

Секционные заседания проходят на XIII Форуме регионов Беларуси и России

Количество проверок в Беларуси за пять лет снизилось почти в два раза – Герасимов
09 июня 2026 16:39

Количество проверок в Беларуси за пять лет снизилось почти в два раза – Герасимов

«Отдал вам, а вы угробили!» Лукашенко потребовал наказать чиновников
14 апреля 2026 18:44

«Отдал вам, а вы угробили!» Лукашенко потребовал наказать чиновников

Господдержки больше, чем выручки – Лукашенко доложили о провале в отдельных хозяйствах Могилевщины
14 апреля 2026 17:23

Господдержки больше, чем выручки – Лукашенко доложили о провале в отдельных хозяйствах Могилевщины

Экспорт падает – председатель КГК привел несколько фактов по БНБК
07 апреля 2026 16:53

Экспорт падает – председатель КГК привел несколько фактов по БНБК