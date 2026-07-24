Муковозчик: люди уже готовы впустить ИИ в свою постель

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Человечество пока не до конца понимает, что делать с интернетом, и особенно с искусственным интеллектом. Не было бы поздно, когда поймем. Давайте попробуем собрать воедино все, что мы уже знаем об искусственном интеллекте, о нем и обо всей квадриге дьявола из интернета, гаджетов, соцсетей с мессенджерами и чат-ботов с ИИ.

Может, это поможет прикинуть, что нас ждет в будущем. Что уже умеет делать ИИ? Например, лихо решить одну из самых известных задач в комбинаторной геометрии, над которой математики работали почти 80 лет, так называемую задачу Эрдеша.

Причем опровергнуть по ходу решения гипотезу самого автора задачи. Тем не менее разработчики смотрят на будущее математиков с неожиданным оптимизмом. Они уверены, ИИ не уничтожит профессию, а поможет людям достичь новых высот. Говорят, будет как в шахматах: компьютерам люди продули, но играть не бросили. Современный искусственный интеллект уже научился выдавать себя за человека. Причем он делает это настолько убедительно, что живые люди кажутся ботами.

Таковы выводы исследователей о результатах прохождения языковыми моделями классического теста Тьюринга. Однако системы, способные настолько точно имитировать людей, могут быть идеальным оружием для манипуляции, распространения дезинформации и социальной инженерии. Ведь мы даже не будем понимать, что нами управляет алгоритм. Это прям бальзам на душу авторам манифеста неофашизма из компании «Палантир».

Люди уже готовы впустить ИИ не только в свой дом, но и в свою постель, и в свою душу. Например, флиртовать с чат-ботами тоже измена. Вот такие результаты получили ученые из Канады, проведя опрос среди 2 тысяч взрослых граждан страны.