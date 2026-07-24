Прямой эфир

Белорусы вышли в три финала на чемпионате мира по академической гребле (U-23)

24 июля 2026 18:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Белорусы гарантировали себе финальные заезды на чемпионате мира по академической гребле среди спортсменов не старше 23 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования проходят в Германии.

Шанс на награды в мужской одиночке легкого веса имеет Никита Корнеев, земляк преодолел стадию 1/2 с третьим временем и за место на пьедестале поведет борьбу с соперниками из Италии, Казахстана, Нидерландов, Португалии и Греции. Накануне в этом же виде программы у девушек Мария Борисевич завоевала прямую путевку в воскресный финал. 

В мужской четверке парной с четвертым графиком в решающую стадию пробились наши Максим Грибовский, Павел Синенко, Роман Шабатько и Федор Шорох. Уже завтра они поспорят за медали с квартетами из Великобритании, Польши, Швейцарии, Германии и Чехии.

# Спортивные соревнования

Другие новости рубрики

Все новости
Белорусы вышли в 8 финалов первенства Европы по гребле на байдарках и каноэ
24 июля 2026 18:32

Белорусы вышли в 8 финалов первенства Европы по гребле на байдарках и каноэ

Международный турнир по художественной гимнастике «Хрустальная Роза» стартовал в Минске
24 июля 2026 18:31

Международный турнир по художественной гимнастике «Хрустальная Роза» стартовал в Минске

«МЛ Витебск» одержал уверенную победу на старте Лиги конференций
24 июля 2026 18:30

«МЛ Витебск» одержал уверенную победу на старте Лиги конференций