Белорусы вышли в три финала на чемпионате мира по академической гребле (U-23)

Белорусы гарантировали себе финальные заезды на чемпионате мира по академической гребле среди спортсменов не старше 23 лет, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования проходят в Германии.

Шанс на награды в мужской одиночке легкого веса имеет Никита Корнеев, земляк преодолел стадию 1/2 с третьим временем и за место на пьедестале поведет борьбу с соперниками из Италии, Казахстана, Нидерландов, Португалии и Греции. Накануне в этом же виде программы у девушек Мария Борисевич завоевала прямую путевку в воскресный финал.

В мужской четверке парной с четвертым графиком в решающую стадию пробились наши Максим Грибовский, Павел Синенко, Роман Шабатько и Федор Шорох. Уже завтра они поспорят за медали с квартетами из Великобритании, Польши, Швейцарии, Германии и Чехии.