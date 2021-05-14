«Для меня главное – человек». Александр Лукашенко требует навести порядок в работе продовольственных рынков
Новости Беларуси. Александр Лукашенко требует навести порядок в работе продовольственных рынков и обеспечить доступ для фермеров. 14 мая Президент ознакомился с работой современного экорынка «Валерьяново» под Минском, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Торговый комплекс развернулся на месте ранее пустующих площадей. Освоить их в свое время поручил глава государства. Объект не был приспособлен для создания рынка. В сжатые сроки специалисты работали практически с чистого листа. Сегодня это многофункциональный четырехэтажный комплекс на 140 торговых мест на площади 20 тысяч квадратных метров. Покупателям представлена продукция как фермерских хозяйств, так и крупных аграрных предприятий.
Правда, не так все радужно, как может казаться на первый взгляд. Площади рынка полностью не загружены. Специалисты это объясняют тем, что объект совсем молодой и ему нужно время для раскрутки. Глава государства по-человечески это понимает, но в то же время отмечает, что привести все дела в порядок в «Валерьяново» необходимо в течение 2021 года.
В частности, речь о заполнении площадей арендаторами, обеспечении свободного доступа всем продавцам, у кого есть желание торговать на этом рынке. И не менее важно сохранить концепцию фермерского рынка, а не прийти к тому, что площади станут копией самого обычного торгового центра.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Для меня главное – человек. Я человек деревенский. Я знаю, что такое собственными руками вырастить и иметь возможность продать. Василий Николаевич, надо вернуться к вопросу контроля за рынками, посмотреть, как на Комаровке. Может, там опять появились посредники, как это было когда-то? Они встречают на дальних подступах человека, грубо говоря, с поросенком: так, не попадешь, давай поросенка, вот тебе копейка, я забираю, перепродаю в три раза дороже. У нас это было, надо посмотреть на этот предмет сейчас и навести порядок на всех рынках. Люди должны свободно продать свой товар: и на Комаровке, и здесь, и на всех этих рынках, прилично и свободно. Здесь в течение этого года надо сделать объект, на который не стыдно будет зайти каждый день. Потому что уже отзывы людей – я знаю от тех людей, кто здесь бывал – неплохие. Неплохие. Там, где они были, смотрели. Говорят, и люди хорошо работают, и обслуживание хорошее. Но вы мне решите только одну задачу, чего я от вас требую: вырастил он цитрусовые – иди продавай, арбузы вырастил – иди продавай, мясо, молоко, сыры и прочее – иди продавай. Человек должен иметь свободный доступ, если мы для народа строим страну. Вот что мне надо.
После доклада глава государства ознакомился с ассортиментом предлагаемой продукции. Александр Лукашенко около полутора часов ходил по торговым рядам. Свежее мясо, овощи, фрукты, сыры по стародавним белорусским и лучшим европейским рецептам – настоящий гастрономический рай для гурманов. Некоторые продукты Президент продегустировал. А также он по душам пообщался с продавцами рынка и поинтересовался нюансами их работы. Не обошлось сегодня и без полезных покупок. А что-то фермеры преподнесли Президенту в подарок.