«Для меня главное – человек». Александр Лукашенко требует навести порядок в работе продовольственных рынков

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Для меня главное – человек. Я человек деревенский. Я знаю, что такое собственными руками вырастить и иметь возможность продать. Василий Николаевич, надо вернуться к вопросу контроля за рынками, посмотреть, как на Комаровке. Может, там опять появились посредники, как это было когда-то? Они встречают на дальних подступах человека, грубо говоря, с поросенком: так, не попадешь, давай поросенка, вот тебе копейка, я забираю, перепродаю в три раза дороже. У нас это было, надо посмотреть на этот предмет сейчас и навести порядок на всех рынках. Люди должны свободно продать свой товар: и на Комаровке, и здесь, и на всех этих рынках, прилично и свободно. Здесь в течение этого года надо сделать объект, на который не стыдно будет зайти каждый день. Потому что уже отзывы людей – я знаю от тех людей, кто здесь бывал – неплохие. Неплохие. Там, где они были, смотрели. Говорят, и люди хорошо работают, и обслуживание хорошее. Но вы мне решите только одну задачу, чего я от вас требую: вырастил он цитрусовые – иди продавай, арбузы вырастил – иди продавай, мясо, молоко, сыры и прочее – иди продавай. Человек должен иметь свободный доступ, если мы для народа строим страну. Вот что мне надо.