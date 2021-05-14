«То есть тебе моё молоко не подойдёт?» Что предложил Александр Лукашенко продавцу на экорынке

Новости Беларуси. Найти баланс между интересами фермеров, участников торговли и владельцев современного торгового комплекса. Президент 14 мая посетил фермерский экорынок в торговом комплексе «Валерьяново» в Минском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент сегодня постарался услышать каждого фермера и крестьянина. Вникал в проблемы и шутил.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

А вы в каком районе работаете?

– Воложинский.

– Воложинский, да? А сколько коров у вас?

– Десять здоровых сейчас и еще будет десять телят.

– А у меня одиннадцать коров. У тебя десять.

– Двадцать будет.

– То есть я могу свое молоко коровье продавать тебе?

– Ну, если пройдете.

– Нет, у меня по качеству, по цене договоримся.

– А какая у вас жирность?

– Жирность? 4,6 – 4,8 %.

– А у нас – 5,6 %.

– 5,6? А что это за корова?

– Айрширская.

– Нет, у меня черно-пестрая обычная. То есть тебе мое молоко не подойдет?