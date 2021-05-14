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«То есть тебе моё молоко не подойдёт?» Что предложил Александр Лукашенко продавцу на экорынке

14 мая 2021 18:12
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Новости Беларуси. Найти баланс между интересами фермеров, участников торговли и владельцев современного торгового комплекса. Президент 14 мая посетил фермерский экорынок в торговом комплексе «Валерьяново» в Минском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент сегодня постарался услышать каждого фермера и крестьянина. Вникал в проблемы и шутил.

«То есть тебе моё молоко не подойдёт?» Что предложил Александр Лукашенко продавцу на экорынке-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А вы в каком районе работаете?
Воложинский.
– Воложинский, да? А сколько коров у вас?
– Десять здоровых сейчас и еще будет десять телят.
– А у меня одиннадцать коров. У тебя десять.
– Двадцать будет.
– То есть я могу свое молоко коровье продавать тебе?
– Ну, если пройдете.
– Нет, у меня по качеству, по цене договоримся.

«То есть тебе моё молоко не подойдёт?» Что предложил Александр Лукашенко продавцу на экорынке-4

– А какая у вас жирность?
– Жирность? 4,6 – 4,8 %.
– А у нас – 5,6 %.
– 5,6? А что это за корова?
– Айрширская.
– Нет, у меня черно-пестрая обычная. То есть тебе мое молоко не подойдет?

«То есть тебе моё молоко не подойдёт?» Что предложил Александр Лукашенко продавцу на экорынке-7


– Вот у нас такие коровы.
– Слушай, ты продвинутый человек.
– Я вам могу подтвердить.
– Серьезно? Мы можем обменяться.
– Нет, я на черно-пеструю не меняюсь.
– Я тебе бычка продам. На мясо будет.

«То есть тебе моё молоко не подойдёт?» Что предложил Александр Лукашенко продавцу на экорынке-9

Александр Лукашенко:
Что-то знакомое.
Вчера пробовали.

Среди пожеланий – организовать на рынок городской транспорт. Уже ходят и автобус, и маршрутка. Главное – чтобы сами торговцы не взвинчивали цены. Ну, как говорят, спрос определяет стоимость. Ценники для всех одинаковые.

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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