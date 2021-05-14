«То есть тебе моё молоко не подойдёт?» Что предложил Александр Лукашенко продавцу на экорынке
Новости Беларуси. Найти баланс между интересами фермеров, участников торговли и владельцев современного торгового комплекса. Президент 14 мая посетил фермерский экорынок в торговом комплексе «Валерьяново» в Минском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Президент сегодня постарался услышать каждого фермера и крестьянина. Вникал в проблемы и шутил.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А вы в каком районе работаете?
– Воложинский.
– Воложинский, да? А сколько коров у вас?
– Десять здоровых сейчас и еще будет десять телят.
– А у меня одиннадцать коров. У тебя десять.
– Двадцать будет.
– То есть я могу свое молоко коровье продавать тебе?
– Ну, если пройдете.
– Нет, у меня по качеству, по цене договоримся.
– А какая у вас жирность?
– Жирность? 4,6 – 4,8 %.
– А у нас – 5,6 %.
– 5,6? А что это за корова?
– Айрширская.
– Нет, у меня черно-пестрая обычная. То есть тебе мое молоко не подойдет?
– Вот у нас такие коровы.
– Слушай, ты продвинутый человек.
– Я вам могу подтвердить.
– Серьезно? Мы можем обменяться.
– Нет, я на черно-пеструю не меняюсь.
– Я тебе бычка продам. На мясо будет.