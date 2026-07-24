Международный турнир по художественной гимнастике «Хрустальная Роза» стартовал в Минске

В Минске стартовал традиционный международный турнир «Хрустальная Роза». В 2026 году на награды претендуют более 230 граций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Первый соревновательный день это всегда большое волнение, но даже самые хрупкие и маленькие грации находят в себе силы выйти на ковер с улыбкой и начать недетскую борьбу. В этом году на награды турнира претендуют представительницы 16 стран. И что самое главное, все лидеры команд.