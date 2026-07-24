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Международный турнир по художественной гимнастике «Хрустальная Роза» стартовал в Минске

24 июля 2026 18:31
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В Минске стартовал традиционный международный турнир «Хрустальная Роза». В 2026 году на награды претендуют более 230 граций, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Международный турнир по художественной гимнастике «Хрустальная Роза» стартовал в Минске-2

Первый соревновательный день это всегда большое волнение, но даже самые хрупкие и маленькие грации находят в себе силы выйти на ковер с улыбкой и начать недетскую борьбу. В этом году на награды турнира претендуют представительницы 16 стран. И что самое главное, все лидеры команд.

Подробнее в видео.

# Художественная гимнастика

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