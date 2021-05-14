Не смогла испортить даже погода. Рассказываем, как в Марьиной Горке прошёл молодёжный беговой марафон

В Пуховичском районе прошел молодежный марафон. Ребята из 26 школ соревновались в беге по пересеченной местности. Кросс не смогла испортить даже погода. Ливень лишь добавил участникам азарта. Еще больше состязаний запланировано на 15 мая.

Любовь Ткачук, методист Пуховичского районного учебно-методического кабинета:

Каждый год, кроме того, что участвуют учреждения образования и предприятия, у нас есть еще ветеранская организация, физкультурники наши, которым уже по 80 лет, и они с удовольствием принимают участие. У нас восемь видов спорта. И в воскресенье, которое будет 16 мая, ветераны спорта в средней школе № 3 будут проводить пулевую стрельбу. У нас действительно традиция в Пуховичском районе, что у нас люди любят спорт.