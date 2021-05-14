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Не смогла испортить даже погода. Рассказываем, как в Марьиной Горке прошёл молодёжный беговой марафон

14 мая 2021 19:07
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Новости Беларуси. Тренеры, учителя физической культуры и спортсмены 15 мая отметят профессиональный праздник, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Ежегодно он сопровождается десятками соревнований, легкоатлетических забегов и спортивных флешмобов.

Не смогла испортить даже погода. Рассказываем, как в Марьиной Горке прошёл молодёжный беговой марафон-1

В Пуховичском районе прошел молодежный марафон. Ребята из 26 школ соревновались в беге по пересеченной местности. Кросс не смогла испортить даже погода. Ливень лишь добавил участникам азарта. Еще больше состязаний запланировано на 15 мая.

Не смогла испортить даже погода. Рассказываем, как в Марьиной Горке прошёл молодёжный беговой марафон-4

Любовь Ткачук, методист Пуховичского районного учебно-методического кабинета:
Каждый год, кроме того, что участвуют учреждения образования и предприятия, у нас есть еще ветеранская организация, физкультурники наши, которым уже по 80 лет, и они с удовольствием принимают участие. У нас восемь видов спорта. И в воскресенье, которое будет 16 мая, ветераны спорта в средней школе № 3 будут проводить пулевую стрельбу. У нас действительно традиция в Пуховичском районе, что у нас люди любят спорт. 

Не смогла испортить даже погода. Рассказываем, как в Марьиной Горке прошёл молодёжный беговой марафон-7

Также в этот день наградят лучших работников сферы. За спортивные достижения и вклад в популяризацию здорового образа жизни отметят как молодых учителей физкультуры, так и заслуженных тренеров и спортсменов региона.

# Спортивные игры # общество # Любовь Ткачук # Фотофакт

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