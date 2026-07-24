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Беларусь занимает 43-е место в рейтинге коэффициентов УЕФА

24 июля 2026 20:05
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Беларусь добилась существенного прогресса в рейтинге коэффициентов УЕФА, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Это стало возможным после удачного выступления в первых матчах второго квалификационного раунда Лиги конференций.

Наша страна на данный момент занимает 43-е место. Накануне «МЛ Витебск» разгромил черногорский клуб «Сутьеска» – 3:0, борисовский БАТЭ сыграл вничью со швейцарским «Сьоном» – 1:1. А минское «Динамо» днем ранее было сильнее азербайджанского «Нефтчи» – 4:2.

Ответные встречи состоятся 30 июля. Более того, Беларусь занимает четвертую позицию среди европейских ассоциаций по количеству заработанных очков в рамках текущей недели еврокубков. Лучше выступили лишь коллективы из Словакии и Хорватии.

Если после завершения нынешнего сезона наша страна останется в топ-50, то в двух следующих розыгрышах будет представлена в континентальных турнирах четырьмя командами.

# Футбол

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