Прямой эфир

Новости по тегу #Александр Турчин

Турчин подписал постановление о зарядных станциях для городов-спутников
08 октября 2026 07:35

Турчин подписал постановление о зарядных станциях для городов-спутников

Организацию электронного механизма закупок обсудят на совещании у премьер-министра
06 октября 2026 14:41

Организацию электронного механизма закупок обсудят на совещании у премьер-министра

Что обсуждали премьер-министры стран ЕАЭС в Минске? Главное
02 октября 2026 17:05

Что обсуждали премьер-министры стран ЕАЭС в Минске? Главное

Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в декабре в Москве
02 октября 2026 13:45

Следующее заседание Евразийского межправсовета пройдет в декабре в Москве

Минск принимает заседание Евразийского межправительственного совета
02 октября 2026 07:48

Минск принимает заседание Евразийского межправительственного совета

Александр Турчин выступил на пленарной сессии в рамках форума «ИННОПРОМ. Беларусь»
01 октября 2026 17:20

Александр Турчин выступил на пленарной сессии в рамках форума «ИННОПРОМ. Беларусь»

Премьер-министры Беларуси и Казахстана подписали пакет международных документов
01 октября 2026 11:00

Премьер-министры Беларуси и Казахстана подписали пакет международных документов

Александр Турчин встретился с премьер-министром Казахстана
01 октября 2026 07:45

Александр Турчин встретился с премьер-министром Казахстана

Премьер-министр Казахстана прибыл в Беларусь с официальным визитом
30 сентября 2026 19:50

Премьер-министр Казахстана прибыл в Беларусь с официальным визитом

Премьер-министр Беларуси провел встречу с госсекретарем Союзного государства
30 сентября 2026 10:44

Премьер-министр Беларуси провел встречу с госсекретарем Союзного государства

Турчин: третье заседание VII ВНС должно пройти на самом высоком организационном уровне
22 сентября 2026 16:57

Турчин: третье заседание VII ВНС должно пройти на самом высоком организационном уровне

Аддитивные технологии и криптосфера – Турчин провел заседание Наблюдательного совета ПВТ
17 сентября 2026 17:15

Аддитивные технологии и криптосфера – Турчин провел заседание Наблюдательного совета ПВТ