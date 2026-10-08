Новости по тегу #Александр Турчин

11 появятся в Смолевичах, 9 – в Минске и 1 – в деревне Первомай Фанипольского сельсовета Дзержинского района.
Участники обсудят, как идет реализация правительственной реформы. Ее задачи – исключить необоснованное посредничество, защитить отечественного производителя, максимально цифровизировать процесс и унифицировать правила.
На заседании межправительственного совета обсудили 15 важнейших вопросов: от укрепления внутренних экономических связей и кооперации в сфере АПК до масштабного развития логистических коридоров.
Такое решение принято по итогам сегодняшней встречи глав правительств стран ЕАЭС в Минске.
ЕАЭС включает в себя пять стран, чье совокупное население превышает 185 миллионов человек. Страны формируют общее экономическое пространство с единым рынком товаров и услуг, трудовых ресурсов и капитала.
Приоритет для бизнеса Евразии – поиск новых партнеров.
Ключевой площадкой для новых контрактов может стать Форум регионов Беларуси и Казахстана. С инициативой его проведения выступил Александр Турчин.
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин проводит переговоры с главой правительства Казахстана Олжасом Бектеновым. По их итогам стороны планируют подписать ряд международных документов.
В Национальном аэропорту Минск его встретил глава белорусского правительства Александр Турчин.
Главная тема обсуждения – финальная сверка повестки. В нее вошли 15 вопросов.
«Текущий год является для Всебелорусского народного собрания знаковым – исполняется 30 лет с даты его первого заседания», – напомнил премьер-министр.
На повестке – регистрация резидентов и одобрение бизнес-проектов. Планируется активное внедрение аддитивных технологий.
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