Курицу-гриль попросил с корочкой. Вот что Президент Беларуси купил на рынке в Валерьяново

Новости Беларуси. Найти баланс между интересами фермеров, участников торговли и владельцев современного торгового комплекса. Президент 14 мая посетил фермерский экорынок в торговом комплексе «Валерьяново» в Минском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Объект построен по поручению главы государства, но учтены ли все нюансы? Разговор с чиновниками получился строгий. А вот общение с фермерами – живым и интересным. Подробности похода Президента по продуктовому рынку в репортаже Евгения Пустового. Среди пожеланий – организовать на рынок городской транспорт. Уже ходит и автобус и маршрутка. Главное – чтобы сами торговцы не взвинчивали цены. Ну, как говорят, спрос определяет стоимость. Ценники для всех одинаковые.

– Вот наши сделали линию сока, абсолютно натуральный. Никаких консервантов нет.

– А сахар?

– Сахара там нет, сахар в яблоке.

– Нету, не добавляете?

– Абсолютно ничего не добавляем.

– Кто б дал копейку купить пакет этого.

– Семь рублей.

– Семь… Нет у меня денег. Кто б помог. Семь рублей! Но Президент сегодня ушел не с пустыми руками. Купил себе курицу-гриль – попросил с корочкой – и продукты для плова.

– Лук это тоже твой?

– Да, лук наш.

– Точно? Надо купить килограмм лука и полкилограмма моркови – плов сделать. Ты не умеешь?

– Нет.

– Я тебя научу. Кстати, рынок уже завоевывает симпатию столичных покупателей. По торговым рядам ходят не только чиновники. Многие покупатели, увидев Президента, были удивлены, что вместе с ними здесь закупается и глава государства. Были даже слышны реплики «Мы и не думали, что наш Президент настолько открыт и душевен». Александр Лукашенко здесь даже встретил своих соседей.