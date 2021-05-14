Курицу-гриль попросил с корочкой. Вот что Президент Беларуси купил на рынке в Валерьяново
Новости Беларуси. Найти баланс между интересами фермеров, участников торговли и владельцев современного торгового комплекса. Президент 14 мая посетил фермерский экорынок в торговом комплексе «Валерьяново» в Минском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Объект построен по поручению главы государства, но учтены ли все нюансы? Разговор с чиновниками получился строгий. А вот общение с фермерами – живым и интересным.
Подробности похода Президента по продуктовому рынку в репортаже Евгения Пустового.
Среди пожеланий – организовать на рынок городской транспорт. Уже ходит и автобус и маршрутка. Главное – чтобы сами торговцы не взвинчивали цены. Ну, как говорят, спрос определяет стоимость. Ценники для всех одинаковые.
– Вот наши сделали линию сока, абсолютно натуральный. Никаких консервантов нет.
– А сахар?
– Сахара там нет, сахар в яблоке.
– Нету, не добавляете?
– Абсолютно ничего не добавляем.
– Кто б дал копейку купить пакет этого.
– Семь рублей.
– Семь… Нет у меня денег. Кто б помог. Семь рублей!
Но Президент сегодня ушел не с пустыми руками. Купил себе курицу-гриль – попросил с корочкой – и продукты для плова.
– Лук это тоже твой?
– Да, лук наш.
– Точно? Надо купить килограмм лука и полкилограмма моркови – плов сделать. Ты не умеешь?
– Нет.
– Я тебя научу.
Кстати, рынок уже завоевывает симпатию столичных покупателей.
По торговым рядам ходят не только чиновники. Многие покупатели, увидев Президента, были удивлены, что вместе с ними здесь закупается и глава государства. Были даже слышны реплики «Мы и не думали, что наш Президент настолько открыт и душевен». Александр Лукашенко здесь даже встретил своих соседей.
– Добрый день.
– Александр Григорьевич, приветствую вас.
– Спасибо. Что вы купили?
– Я всего набрал. Орехи.
– Это рыба?
– Рыба, да, мясо.
– Это мясо? Свинина?
– Да.
– Шашлык будет делать! А живешь где?