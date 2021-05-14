«Мой вопрос состоял в льготном проезде». Владимир Кухарев встретился со студентами БГЭУ
Новости Беларуси. Ситуация в экономике Минска стабильная, обеспечивается выполнение прогнозных показателей. Об этом и не только рассказал 14 мая председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев на встрече со студентами экономического университета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Серьезная работа проводится по экспорту товаров и услуг. Рост в первом квартале по сравнению с 2020 годом составил 39,6 % соответственно.
К слову, студентов волновали самые разные вопросы, в основном касающиеся предоставления социального жилья и дополнительных мест в общежитиях. Владимир Кухарев в свою очередь отметил, что сейчас в городе проектируются четыре студенческих общежития. Одно из них в ближайшее время начнут строить возле БНТУ. До конца 2021 года рассчитывают приступить к строительству еще двух общежитий. Возводить четвертое планируют в 2022 году. Волновали студентов и вопросы льготного проезда в общественном транспорте.
Карина Логун, студентка БГЭУ:
Мой вопрос состоял в льготном проезде для студентов, ответ на данный вопрос меня удовлетворил. Я считаю, что проведение таких встреч целесообразно, конечно же, потому что мнение студентов должно учитываться, это прогрессивная в принципе часть населения.
Также мэр Минска отметил, что городские власти сегодня активно поощряют свежие идеи молодежи. Многие студенческие проекты уже претворили в жизнь.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
В результате встреч с молодежью была разработана целая небольшая программа (и это только начало) по которой ряд разработок, которые касались сферы IT-технологий, это очень интересное предложение. Ряд разработок, касающихся научных технологий, которые развиты в промышленном производстве, тем очень много. Сейчас самое главное, чтобы идей поступало как можно больше, а мы в свою очередь будем делать все, чтобы эти идеи не оставались на бумаге, а претворялись и приносили пользу для наших организаций, предприятий.
Владимир Кухарев дополнил, что поощрение талантливой молодежи сегодня крайне важно. Поэтому в скором времени Мингорисполком планирует возобновить премирование лучших студентов.