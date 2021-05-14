«Мой вопрос состоял в льготном проезде». Владимир Кухарев встретился со студентами БГЭУ

Новости Беларуси. Ситуация в экономике Минска стабильная, обеспечивается выполнение прогнозных показателей. Об этом и не только рассказал 14 мая председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев на встрече со студентами экономического университета, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Серьезная работа проводится по экспорту товаров и услуг. Рост в первом квартале по сравнению с 2020 годом составил 39,6 % соответственно. К слову, студентов волновали самые разные вопросы, в основном касающиеся предоставления социального жилья и дополнительных мест в общежитиях. Владимир Кухарев в свою очередь отметил, что сейчас в городе проектируются четыре студенческих общежития. Одно из них в ближайшее время начнут строить возле БНТУ. До конца 2021 года рассчитывают приступить к строительству еще двух общежитий. Возводить четвертое планируют в 2022 году. Волновали студентов и вопросы льготного проезда в общественном транспорте.

Карина Логун, студентка БГЭУ:

Мой вопрос состоял в льготном проезде для студентов, ответ на данный вопрос меня удовлетворил. Я считаю, что проведение таких встреч целесообразно, конечно же, потому что мнение студентов должно учитываться, это прогрессивная в принципе часть населения. Также мэр Минска отметил, что городские власти сегодня активно поощряют свежие идеи молодежи. Многие студенческие проекты уже претворили в жизнь.