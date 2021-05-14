Александр Турчин о «Валерьяново»: сегодня этот объект ещё требует вложений, в том числе от инвесторов

Новости Беларуси. Найти баланс между интересами фермеров, участников торговли и владельцев современного торгового комплекса. Президент 14 мая посетил фермерский экорынок в торговом комплексе «Валерьяново» в Минском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К строительству чиновники подошли с удовольствием. Растянули его на четыре года. Мегастройка началась при предыдущем губернаторе, а красную ленточку перерезал уже нынешний – 7 ноября 2020 года. Первый этаж сразу же освоили. Здесь 140 торговых мест. В том числе фирменные магазины инвесторов строительства: агрокомбинатов «Ждановичи» и «Дзержинский», первого Минского молочного завода и ООО «Велес-Мит». Именно эти компании и готовы дальше управлять лакомым активом. Остальные инвесторы не против. Мол, им ближе переработка своего сырья, а заниматься организацией торговли – это другое.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ты хочешь этот объект из государственной, скажем, собственности продать под соусом, что не профиль […] торговать.

Александр Турчин, председатель Минского областного исполнительного комитета:

Тут вопрос не в торговле. У Григория Петровича есть объекты, на которых он торгует. Тут вопрос управления этим объектом.

Александр Лукашенко:

Ну и что? Ну и пусть бы они наняли управленцев толковых, они же и создали здесь торговый дом «Валерьяново». Или как он называется? Рынок «Валерьяново».

Александр Турчин:

Сегодня этот объект еще требует вложений, в том числе от инвесторов.

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Продегустировал продукты и сделал покупки. О чём говорил Президент с продавцами фермерского рынка под Минском?