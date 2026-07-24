Белорусы вышли в 8 финалов первенства Европы по гребле на байдарках и каноэ

Белорусы успешно выступают на чемпионате Европы по гребле на байдарках и каноэ среди спортсменов до 18 и до 23 лет. Континентальный форум принимает Венгрия, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В турнире среди молодежи высокий уровень подготовки продемонстрировал Андрей Жолобов, в заезде каноэ-одиночек на 200 метров он показал лучшее время и напрямую вышел в финал. В этой же дисциплине у женщин решающую стадию себе гарантировала Инна Неделькина. На аналогичной дистанции продолжит борьбу за награды байдарочница Мария Мисюченко, а Алеся Шубовская – на полукилометре.

У юниоров финалистами соревнований стали Полина Соболь, Софья Задонцева, а также экипажи в мужских байдарке-двойке и байдарке-четверке. Завтра наши гребцы поспорят за место на пьедестале в 10 дисциплинах. Оставшиеся комплекты наград будут разыграны в воскресенье. Общее количество медальных заездов с белорусским участием на данный момент составляет 33.