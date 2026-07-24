Международное сотрудничество в сфере противодействия терроризму не должно быть политизированным. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Руслан Варанков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Комментарий внешнеполитического ведомства касается передачи польской стороне оперативных данных о готовящемся теракте на ее территории. По информации Минска, Варшава восприняла эти сведения с должным вниманием. Белорусская сторона выразила готовность оказывать дальнейшее содействие по каналам спецслужб.

Руслан Варанков, пресс-секретарь Министерства иностранных дел:

Анализ текущей обстановки показывает, что радикализация лиц, покинувших Беларусь, столкнувшихся с проблемами за границей, в том числе проблемами легализации, – это не единичный случай, а определенная тенденция. Эта ситуация наглядно демонстрирует, что экстремизм и терроризм не имеют границ. Укрывая на своей территории деструктивные элементы, Варшава сталкивается с неизбежными последствиями – ростом угроз внутри, когда радикалы начинают представлять прямую опасность уже для жителей самой Польши.

Варшаве переданы сведения о конкретном радикале, который готовил атаку на территории Польши. Известно, что в прошлом он уже совершал экстремистские действия в Беларуси. По имеющимся данным, женщина, чьи несовершеннолетние дети должны были стать главной целью планируемого преступления, возглавляет одно из формирований, признанных на территории Беларуси экстремистскими.

Данный факт наглядно свидетельствует о глубоком кризисе и нездоровой конкуренции внутри искусственно поддерживаемой Европой среде так называемой политэмиграции. Попытка теракта стала предсказуемой реакцией на деятельность зарубежных центров, которые ради самообогащения теперь ставят под удар безопасность европейцев.