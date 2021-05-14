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«Чтобы они никогда не опускали руки». В Дзержинске обсудили, как помочь семьям с детьми с ограниченными возможностями

14 мая 2021 19:02
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Новости Беларуси. Меры поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов, обсуждали в Дзержинске. На встречу приехали родители со всей области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Чтобы они никогда не опускали руки». В Дзержинске обсудили, как помочь семьям с детьми с ограниченными возможностями-1

Вместе с представителями власти они искали подходы к решению проблем. Отдельная тема – воспитание и обучение детей с инвалидностью. Речь идет о реальных возможностях для каждого. Говорили и о формировании жизненных ценностей, и о будущем трудоустройстве молодых инвалидов. Во время встречи работали и интерактивные площадки: это лаборатория творчества, мастерская радости и контактный зоопарк. 

«Чтобы они никогда не опускали руки». В Дзержинске обсудили, как помочь семьям с детьми с ограниченными возможностями-4

Анастасия Зенько, заместитель директора Ивенецкого дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями физического развития: 
Родителям хочется пожелать, чтобы они никогда не опускали руки, всегда старались понять своих детей, помочь и поддержать. Хотелось бы, чтобы дети, которые воспитываются в доме-интернате, когда они выходят во взрослую жизнь, могли потом жить в домах, где будет несколько ребят, жить самостоятельно и работать в той местности, где эти дома будут находиться.

«Чтобы они никогда не опускали руки». В Дзержинске обсудили, как помочь семьям с детьми с ограниченными возможностями-7

Вера Лукашевич:
Не задавалась вопросом афишировать, что у меня ребенок с особенностями. Мы живем полноценной жизнью, ребенок учится, ребенок активный, творческий: рисуем, конструируем. Темп жизни своему ребенку задаем мы, родители.

«Чтобы они никогда не опускали руки». В Дзержинске обсудили, как помочь семьям с детьми с ограниченными возможностями-10

Сегодня в центральном регионе свыше шести тысяч детей-инвалидов, 306 человек воспитываются в домах-интернатах.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Анастасия Зенько # Вера Лукашевич # Фотофакт

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