Коронавирус в Беларуси. Хроника за неделю: что известно

Новости Беларуси. Все же мы не можем игнорировать тему № 1. Информации и решений по коронавирусу за неделю накопилось прилично, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Что происходило буквально по дням – календарь листал Дмитрий Анисовец. Понедельник, 30.03.2020. Президент принимает с докладом силовиков, но помимо основной темы встречи – реагирование Вооруженных Сил на учения НАТО – обсуждается еще и реакция на ситуацию с коронавирусом. В белорусской армии заболевших нет – подводит черту министр обороны Хренин.

Минздрав констатирует: спустя месяц после подтверждения у нас первого случая заражения COVID-19 контроль за эпидемиологической обстановкой в стране усилился, проводятся все необходимые мероприятия, в том числе и госпитализация пациентов для дальнейшего наблюдения и обследования. Александр Лукашенко о пике вирусных заболеваний в Беларуси: Молю Бога, чтобы до Пасхи он ушёл вниз Но, похоже, на фоне коронапсихоза быстрее самого вируса распространяется инфодемия (или попросту – дезинформация). В интернете все больше манипулируют темой COVID-19. Спекуляция на слухах, ложные новости, инфовбросы бьют по чувствам и эмоциям. Вторник, 31.03.2020. Белорусские врачи с вызовом справляются – отмечает Александр Лукашенко на встрече с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой. Но практика показывает, отмечает Президент, что еще есть над чем работать. Александр Лукашенко о медработниках: «Самое страшное – они ведь сами себя не берегут»

Но, помимо непосредственно медицинского аспекта, где все решается благодаря слаженной работе и профессионализму белорусских медиков, есть и еще один, который, увы, зачастую этот самый тяжелый труд на передовой нивелирует. Ложная информация. С потоком фейков справиться не так просто. Наталья Кочанова: Был фейковый вброс, что Витебскую область закрыли. Абсолютно не соответствует действительности На претензии о правильности предпринимаемых шагов власть делает еще один, неожиданный для многих. Решение Президента – пригласить Всемирную организацию здравоохранения. Организовать этот визит он поручил Наталье Кочановой. Наталья Эйсмонт рассказала о поручении Александра Лукашенко пригласить в Беларусь специалистов ВОЗ

Независимые специалисты должны сами все посмотреть и дать увиденному оценку – открыто и непредвзято. В этот же день, спустя более месяца после первого случая заболевания в стране COVID-19, зарегистрирован первый случай смерти возрастного пациента с наличием многочисленных хронических заболеваний, по предварительным данным, отягощенных коронавирусной инфекцией. Александр Лукашенко рассказал о смерти актёра в Витебске, у которого ранее диагностировали коронавирус

Псевдоэкспертов становится больше, основные спецы по коронавирусу – все больше пользователи соцсетей, которым во многом все страны мира обязаны паническим настроениям у населения. Каких только сказок и небылиц касательно борьбы с коронавирусом там не увидишь. Пример: в Минске днем с огнем не сыскать в аптеках масок и антисептиков. Но так ли это?

– Дайте, пожалуйста, маски и антисептик. Есть у вас? – Да, есть. – Скажите, а как часто завозят к вам маски? – Последнее время каждый день идет привоз, но из-за ажиотажа люди очень быстро их покупают. Берут и по 10, и по 20, и по 30 штук. – А поставки как-то изменились? – В последнее время каждый день привозят нам по 500 штук, как минимум.

Среда, 01.04.2020. Продолжается работа по возвращению на родину белорусов, застрявших в разных странах мира. Рейсом «Белавиа» доставлены в Минск 114 наших соотечественников, а также граждане других государств, находившихся в ОАЭ. «Продуктов на всех не хватает». Белорусы застряли на Гоа и пытаются вернуться домой

Из Китая в Минск прибыла первая партия гуманитарной помощи. В составе груза – тесты, средства защиты, медицинские костюмы, инфракрасные термометры, защитные очки, одноразовые перчатки и бахилы. Более 2 тысяч тестов на коронавирус доставили в Беларусь из Китая Общество, подуставшее от инфовбросов и излишнего нагнетания, продолжает шутить.

Четверг, 02.04.2020. Минздрав предпринимает очередные меры, чтобы избежать лавинообразного роста заболеваемости, как у наших соседей. А мир, тем временем, оказался на пороге большой перезагрузки. Вернется ли человечество к жизни в обычном русле? И какой окажется новая реальность после масштабной пандемии?

В отличие от соседних стран, мы не пошли путем тотального карантина. Как и Швеция. По мнению Президента, это гораздо эффективнее, нежели запретить людям выходить из дома. Медицина работает оперативно, руководство страны держит ситуацию на контроле. Но вот эта инфодемия – колоссальное давление СМИ на население – заставляет в том числе Президента возвращаться к этой проблеме снова и снова. Александр Лукашенко о слухах про количество жертв коронавируса: во-первых, смерть человека никогда не спрячешь

Каждое государство по-своему борется с распространением инфекции. Здесь универсального рецепта быть не может. Методы белорусского здравоохранения ВОЗ считает достаточными и своевременными, а одна из рекомендаций организации – бороться с вирусом точечно. Что мы и делаем. Массовая изоляция может дать противоположный эффект. Всех, кто в группе риска, призывают ответственно отнестись к ситуации и остаться дома. Александр Лукашенко: сказать, что в Беларуси тихо всё, спокойно – это глупость полная. Просто мы не паникуем Пятница, 03.04.2020. Призвал белорусов не паниковать Президент и в пятницу, во время рабочей поездки в Смолевичский район.

Глава государства в беседе с журналистами в очередной раз подчеркнул: ресурсов в борьбе с вирусами в Беларуси хватает, ситуация в стране взята под контроль с самого начала.

Кстати, в помощь гражданским медикам еще не подключали военных специалистов. Им подобного рода опыт абсолютно не помешает. Надо отдать должное и гражданским инициативам. В центральном регионе посещают на дому участников Великой Отечественной. Ветеранам Минской области вручили подарки. Помощь в формировании продуктовых наборов оказал бизнес

Суббота, 04.04.2020. Витебские врачи констатировали: за сутки в Витебской области нет новых случаев COVID-19, но никто не собирается расслабляться. Система здравоохранения по всей республике по-прежнему в режиме полной боевой. Упор – на выявление контактов лиц заболевших, на разрыв механизма передачи инфекции. Усиливается контроль за соблюдением противоэпидемических правил в местах с массовым пребыванием людей. Минздрав о борьбе с коронавирусом в Беларуси: «Ни одна страна, которая расположена рядом с нами, не принимала такие меры» В Беларуси на неделю продлены весенние школьные каникулы. Решение принято после изучения предварительных мнений и обращений родителей учеников. Сколько будет длиться четвёртая четверть с учётом продления весенних каникул?

Федерация профсоюзов Беларуси приняла решение о страховании и материальной поддержке медиков, которые оказывают помощь больным с коронавирусом. Это солидарная помощь всех отраслевых профсоюзов для тех, кто работает на передовой. Александр Лукашенко: люди, возьмитесь за голову и успокойтесь и делайте все для того, чтобы дольше прожить



Закуплены 14 тысяч защитных костюмов. Какую помощь профсоюзы оказывают медикам, которые борются с COVID-19.

Сегодня в стране регистрируется поступательное увеличение числа заболевших COVID-19. Госпитализируют не только пациентов с подтвержденным диагнозом, но и их контакты первого уровня, что значительно увеличивает выявляемость возможного заболевания.

Минздрав установил правила поведения в самоизоляции прибывших из-за границы людей. Беларусь также ждет специалистов из ВОЗ, независимых экспертов ожидают уже во вторник, 7 апреля.