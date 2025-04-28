Сборная Беларуси по хоккею готовится к серии майских матчей «Тур сборных»

Национальная сборная Беларуси по хоккею вышла на финальный этап подготовки к майскому турне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Сегодня, 28 апреля, в рамках кэмпа наши парни провели двустороннюю встречу. Команды сыграли три периода по 15 минут чистого времени. А вместо двухминутных штрафов за нарушения назначались буллиты. Голкиперы Иван Кульбаков, Максим Лубский, Константин Шостак и Никита Мытник сыграли за обе дружины.

Данное противостояние помогло не только проверить текущую форму игроков, но и увидеть насколько слаженно они могут взаимодействовать между собой. Безусловно, в составе много молодых хоккеистов, которые получили шанс попробовать себя в главной дружине страны, но цель неизменна – побеждать в каждом матче.