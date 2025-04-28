Сборная Беларуси по хоккею готовится к серии майских матчей «Тур сборных»

Национальная сборная Беларуси по хоккею вышла на финальный этап подготовки к майскому турне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Национальная сборная Беларуси по хоккею вышла на финальный этап подготовки к майскому турне, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Сегодня, 28 апреля, в рамках кэмпа наши парни провели двустороннюю встречу. Команды сыграли три периода по 15 минут чистого времени. А вместо двухминутных штрафов за нарушения назначались буллиты. Голкиперы Иван Кульбаков, Максим Лубский, Константин Шостак и Никита Мытник сыграли за обе дружины.
Данное противостояние помогло не только проверить текущую форму игроков, но и увидеть насколько слаженно они могут взаимодействовать между собой. Безусловно, в составе много молодых хоккеистов, которые получили шанс попробовать себя в главной дружине страны, но цель неизменна – побеждать в каждом матче.
Дмитрий Квартальнов, главный тренер сборной Беларуси по хоккею:
Еще будет у нас в Астане тренировочный процесс. Всего, правда, один день. И турнир начинается. Ну, я думаю, подойдем в хорошем состоянии. У нас пара вратарей хороших. И соперник такой серьезный. Ну, хотелось бы сыграть и порадовать болельщиков. Сделали такой костяк, на который надеемся. Наверное, те ребята помоложе, кто более мотивированный. Ну, не могу сказать, что они все там молодые. Хотят попасть в национальную команду, это радует. Еще раз говорю, результат никто не отменял. Стоит задача – сыграть, победить, выиграть кубок. И мы за него побьемся, это точно. Сборная всегда, флаг, герб, страна. Это очень мотивирует. Как и ребят, так и тренеров.
Уже в предстоящую пятницу, 2 мая, сборная Беларуси стартует на турнире. Напомним, 2 и 3 мая предстоит играть в Астане, 5 и 6 в Тольятти, а спустя два дня «Тур сборных» примет Минск.