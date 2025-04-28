Муковозчик: они готовы уничтожить нязграбную часть общества – и в этой точке англосаксы и беглые совпадают

Вопросы войны и мира – позже. Вопросы жизни и смерти – не дождетесь. Вопросы государственного строительства сложны. Женские вопросы? Не сюда. С кем вы, мастера культуры? Вечный вопрос. Вопросы крови и веры – написаны, опубликованы. Вопросы от блондинок? Вот, «Вопросы от блондинок».

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»: Конечно. А еще борьбу прибалтийских лимитрофных режимов с русским языком и его носителями. А еще наших белорусских беглых. Но давайте по порядку. Вот вместо решения проблемы американцам предлагается просто искоренить ее носителей, да под корень. Чтобы их просто не стало. И чтобы остальным казалось, что все закончилось.

Андрей Муковозчик:

Причем речь же о проблеме, которую их общество само себе и создало. В той же Калифорнии. Причем вообще без понимания, что на место умерших от передоза немедленно придут новые. И их будет еще больше. Причем уровень рефлексии у того мэра ноль, если вообще не отрицательный.

Как по поводу собственных граждан, так и по вопросу, на что похожи излагаемые мною, мэром Ланкастера (или мною, эстонской Каей Каллас), в прямом телеэфире мысли. Когда мы с вами, девчонки, говорим о тупике, в который ведут человечество англосаксы со своей цивилизацией, мы и вот это тоже имеем в виду: часть населения их стран деградирует от фентанила, да. Но деградирует и другая часть, которая этой первой частью должна была бы, по идее, управлять. Учить ее и лечить ее. Вести и направлять.

Однако они готовы попросту уничтожить эту няудалую и нязграбную часть. Со словами о том, что не тот народ им, видимо, достался. И в этой точке они все, гуманисты такие, поганцы, совпадают – англосаксы, общеевропейцы и наши белорусские беглые.