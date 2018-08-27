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Стало известно какая погода будет в Беларуси во вторник 28 августа

27 августа 2018 14:13
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Новости Беларуси. 28 августа на востоке республики ожидаются дожди.  

Согласно информации Белгидромета, во вторник метеорологи прогнозируют облачную с прояснениями погоду.  

По восточным территориям страны пройдут дожди, местами – грозы и сильные дожди. На остальной территории Беларуси будет в основном без осадков. Тем не менее, днём на западе Брестской и Гродненской областей возможны кратковременные дожди.  

Ночью и в утренние часы похолодает до +6… +12°С, по востоку республики столбик термометра не опустится ниже +13… +16°С. Во второй половине суток потеплеет до +18… +23°С, на юго-востоке страны – до +24… +26°С.  

# Погода в Беларуси # общество

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