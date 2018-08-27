Стало известно какая погода будет в Беларуси во вторник 28 августа

Новости Беларуси. 28 августа на востоке республики ожидаются дожди.

Согласно информации Белгидромета, во вторник метеорологи прогнозируют облачную с прояснениями погоду.

По восточным территориям страны пройдут дожди, местами – грозы и сильные дожди. На остальной территории Беларуси будет в основном без осадков. Тем не менее, днём на западе Брестской и Гродненской областей возможны кратковременные дожди.

Ночью и в утренние часы похолодает до +6… +12°С, по востоку республики столбик термометра не опустится ниже +13… +16°С. Во второй половине суток потеплеет до +18… +23°С, на юго-востоке страны – до +24… +26°С.