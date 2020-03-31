Прямой эфир

Александр Лукашенко о пике вирусных заболеваний в Беларуси: Молю Бога, чтобы до Пасхи он ушёл вниз

31 марта 2020 11:25
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 31 марта Президент Беларуси провел рабочую встречу с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обсудили не только ситуацию в экономике, но и меры по противодействию распространения вирусных инфекций.

Белорусские медики успешно справляются с задачей. Тем не менее, эпидемиологическая ситуация в стране остается под пристальным вниманием, а система здравоохранения – на особом контроле Президента.

Александр Лукашенко о пике вирусных заболеваний в Беларуси: Молю Бога, чтобы до Пасхи он ушёл вниз-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не надо сбрасывать со счетов всякие эти вирусные болезни. Тем более мы сейчас (это мои ощущения, исходя из цифрового анализа заболеваемости) находимся на пике. Я уже молю Бога, чтобы до Пасхи этот пик ушел вниз. Как обычно, наступает пик заболеваемости каждую ведь весну, и потом идет падение.

Не надо забывать, что у нас есть больные и с онкологическими, и с сердечно-сосудистыми заболеваниями, у нас астматики есть, у нас есть просто люди, болеющие пневмонией, без всяких осложнений и так далее. И там смертей в сотни раз больше, чем от этого коронавируса.

Александр Лукашенко о пике вирусных заболеваний в Беларуси: Молю Бога, чтобы до Пасхи он ушёл вниз-4

Но люди сами, старики, должны о себе прежде всего побеспокоиться. Надо поберечься. И если люди этого не поймут, мы ничего в этом плане не сделаем. 

Александр Лукашенко о пике вирусных заболеваний в Беларуси: Молю Бога, чтобы до Пасхи он ушёл вниз-7

Читайте также:

Александр Лукашенко: «Нам надо работать и спасаться от этого кризиса, как только можно»

Президент Беларуси: «У нас пока нет оснований переносить президентские выборы»

Александр Лукашенко рассказал о смерти актёра в Витебске, у которого ранее диагностировали коронавирус

# Вирусные заболевания # общество # Александр Лукашенко # Наталья Кочанова # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко рассказал о смерти актёра в Витебске, у которого ранее диагностировали коронавирус
31 марта 2020 11:07

Александр Лукашенко рассказал о смерти актёра в Витебске, у которого ранее диагностировали коронавирус

«Представились сотрудниками медицины, которые на учёт берут тех, кто нуждается в вакцинации». Как не попасть на удочку мошенников
31 марта 2020 10:17

«Представились сотрудниками медицины, которые на учёт берут тех, кто нуждается в вакцинации». Как не попасть на удочку мошенников

«Белавиа» временно прекращает полёты в Москву, ряд городов Украины и Казахстана
31 марта 2020 10:12

«Белавиа» временно прекращает полёты в Москву, ряд городов Украины и Казахстана