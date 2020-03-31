Александр Лукашенко о пике вирусных заболеваний в Беларуси: Молю Бога, чтобы до Пасхи он ушёл вниз

Новости Беларуси. 31 марта Президент Беларуси провел рабочую встречу с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обсудили не только ситуацию в экономике, но и меры по противодействию распространения вирусных инфекций. Белорусские медики успешно справляются с задачей. Тем не менее, эпидемиологическая ситуация в стране остается под пристальным вниманием, а система здравоохранения – на особом контроле Президента.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Не надо сбрасывать со счетов всякие эти вирусные болезни. Тем более мы сейчас (это мои ощущения, исходя из цифрового анализа заболеваемости) находимся на пике. Я уже молю Бога, чтобы до Пасхи этот пик ушел вниз. Как обычно, наступает пик заболеваемости каждую ведь весну, и потом идет падение. Не надо забывать, что у нас есть больные и с онкологическими, и с сердечно-сосудистыми заболеваниями, у нас астматики есть, у нас есть просто люди, болеющие пневмонией, без всяких осложнений и так далее. И там смертей в сотни раз больше, чем от этого коронавируса.