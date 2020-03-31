Наталья Эйсмонт рассказала о поручении Александра Лукашенко пригласить в Беларусь специалистов ВОЗ

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Республики Беларусь:

Мы сейчас живем в условиях в том числе и информационного коронавируса. Ежедневно и ежечасно наблюдаем многочисленные попытки как можно сильнее раскачать ситуацию в СМИ. Мы все отслеживаем и видим очень много разговоров, попыток дезинформировать людей, использовать ситуацию для того, чтобы подорвать доверие к власти.

В первую очередь для того, чтобы снять любые обвинения и показать, что мы ничего не скрываем, Президент поручил сегодня председателю Совета Республики немедленно связаться с руководством Всемирной организации здравоохранения и пригласить сюда их специалистов. Причем специалистов, команду, сформированную на их усмотрение.

Этим специалистам будет предложено оценить как работу системы здравоохранения в целом, так и – подчеркиваю – нынешнюю ситуацию, наши механизмы противодействия самым опасным инфекциям. После этого эксперты дадут публичную оценку увиденному – открыто и непредвзято. Все это делается для того, чтобы в дальнейшем не было никаких кривотолков.