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Наталья Эйсмонт рассказала о поручении Александра Лукашенко пригласить в Беларусь специалистов ВОЗ

31 марта 2020 14:16
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Новости Беларуси. 31 марта Президент Беларуси провел рабочую встречу с председателем Совета Республики Натальей Кочановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Для оценки работы системы здравоохранения Беларусь пригласит специалистов ВОЗ. Это поручение Президента. С чем оно связано, рассказала пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

Наталья Эйсмонт рассказала о поручении Александра Лукашенко пригласить в Беларусь специалистов ВОЗ-1

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Республики Беларусь:
Мы сейчас живем в условиях в том числе и информационного коронавируса. Ежедневно и ежечасно наблюдаем многочисленные попытки как можно сильнее раскачать ситуацию в СМИ. Мы все отслеживаем и видим очень много разговоров, попыток дезинформировать людей, использовать ситуацию для того, чтобы подорвать доверие к власти.

В первую очередь для того, чтобы снять любые обвинения и показать, что мы ничего не скрываем, Президент поручил сегодня председателю Совета Республики немедленно связаться с руководством Всемирной организации здравоохранения и пригласить сюда их специалистов. Причем специалистов, команду, сформированную на их усмотрение.

Этим специалистам будет предложено оценить как работу системы здравоохранения в целом, так и – подчеркиваю – нынешнюю ситуацию, наши механизмы противодействия самым опасным инфекциям. После этого эксперты дадут публичную оценку увиденному – открыто и непредвзято. Все это делается для того, чтобы в дальнейшем не было никаких кривотолков.

Наталья Эйсмонт рассказала о поручении Александра Лукашенко пригласить в Беларусь специалистов ВОЗ-4

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# Коронавирус # общество # Наталья Эйсмонт # Александр Лукашенко # Фотофакт

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