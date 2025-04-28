Как цифровизация приведет к бесшовным поездкам – объяснили в минском предприятии

Маршрут построен. Столичный транспорт ежедневно перевозит сотни тысяч пассажиров. Жизнь становится более быстрой, а люди – многозадачными. Транспортная отрасль подстраивается под запросы общества и растущие потребности передвижения. Будущее транспорта – за комфортной средой с точки зрения цифровизации услуг. Как изменился общественный транспорт в столице и каких движений ждать еще? Об этом и не только поговорим с гостями ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Андрей Илларионов, заместитель директора предприятия «Столичный транспорт и связь»:

Заключили договор на создание технического задания государственной информационной системы по бесшовным поездкам. Эта государственная информационная система призвана сделать удобными поездки жителей из различных уголков нашей страны. То есть люди смогут, например, заказать или забронировать место из одного маршрута, проследовав до какого-то пункта в другой маршрут, могут оплатить эту поездку. В данном случае у них повышается мобильность, надежность.

Кроме того, в цифровизации мы сейчас формируем техническое задание на систему анализа пассажиропотоков. Главной задачей этой системы является не только анализ текущей ситуации, складывающейся в городе, а именно прогноз на будущее. То есть, внося какие-то изменения в маршрутную сеть, изменяя интервалы движения, режимы движения по маршрутам, мы хотим спрогнозировать, к каким последствиям это приведет и, соответственно, среагировать на упреждение какой-либо ситуации.